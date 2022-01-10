Экс-глава МИД Польши: Запад отходил от идеи управления миром сверхдержавами – Путин вернул

В последние 30 лет западные страны демократически подходили к вопросам безопасности – хотели уйти "от концепций так называемого концерта сверхдержав", когда миром управляли США и СССР. Но президент РФ Владимир Путин захотел ситуацию вернуть, и ему это удалось – так считает экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский, его цитирует Польское радио.

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"Сначала встреча (президентов США и России) Байдена-Путина, затем встреча НАТО, затем ОБСЕ, и только в конце результаты будут сообщены Украине", – подчеркнул он.

По словам Ващиковского, Путин давно "хотел восстановить силу России до уровня СССР" и сейчас на политическом уровне ему это удается.

Польский экс-чиновник добавил, что с российским лидером ведут переговоры США, а не НАТО, ЕС или ОБСЕ. Он подчеркнул – сейчас вновь можно говорить "об американо-российской формуле, либо о формуле концерта сверхдержав".

7 декабря 2021 года президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу по защищенному каналу видеосвязи, основной темой была Украина. После них Россия выдвинула требования по нерасширению НАТО на восток.

30 декабря Байден и Путин поговорили снова. В Белом доме заявили, что Байден ясно дал понять: США решительно ответят на вторжение России в Украину, РФ либо пойдет на деэскалацию, либо столкнется со сдерживанием со стороны США.

10 января 2022-го в Швейцарии стартуют переговоры между США и Россией. Американскую делегацию возглавляет замгоссекретаря Венди Шерман, российскую – замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

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Яна Катасонова

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