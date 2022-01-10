UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Экс-глава МИД Польши: Запад отходил от идеи управления миром сверхдержавами – Путин вернул

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 17:08
Экс-глава МИД Польши: Запад отходил от идеи управления миром сверхдержавами – Путин вернул - Фото
Витольд Ващиковский (фото - ЕРА)

В последние 30 лет западные страны демократически подходили к вопросам безопасности – хотели уйти "от концепций так называемого концерта сверхдержав", когда миром управляли США и СССР. Но президент РФ Владимир Путин захотел ситуацию вернуть, и ему это удалось – так считает экс-глава МИД Польши Витольд Ващиковский, его цитирует Польское радио.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сначала встреча (президентов США и России) Байдена-Путина, затем встреча НАТО, затем ОБСЕ, и только в конце результаты будут сообщены Украине", – подчеркнул он.

По словам Ващиковского, Путин давно "хотел восстановить силу России до уровня СССР" и сейчас на политическом уровне ему это удается.

Польский экс-чиновник добавил, что с российским лидером ведут переговоры США, а не НАТО, ЕС или ОБСЕ. Он подчеркнул – сейчас вновь можно говорить "об американо-российской формуле, либо о формуле концерта сверхдержав".

  • 7 декабря 2021 года президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу по защищенному каналу видеосвязи, основной темой была Украина. После них Россия выдвинула требования по нерасширению НАТО на восток. 
  • 30 декабря Байден и Путин поговорили снова. В Белом доме заявили, что Байден ясно дал понять: США решительно ответят на вторжение России в Украину, РФ либо пойдет на деэскалацию, либо столкнется со сдерживанием со стороны США. 
  • 10 января 2022-го в Швейцарии стартуют переговоры между США и Россией. Американскую делегацию возглавляет замгоссекретаря Венди Шерман, российскую – замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Читайте также: Столтенберг о переговорах с Россией: Не решим все вопросы, но надеемся на прогресс

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин переговоры концепция Витольд Ващиковский сверхдержавы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 