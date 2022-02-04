Экс-канцлера Германии Шредера выдвинули кандидатом в совет директоров Газпрома
Экс-канцлера Германии Герхарда Шредера выдвинули кандидатом в совет директоров Газпрома – российского газового монополиста. Об этом сообщает пресс-служба компании.
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Шредер выдвинут в совет директоров Газпрома вместе с еще десятью лицами. Голосование по кандидатам должно состояться на годовом собрании акционеров 30 июня.
Сейчас Шредер является главой совета директоров Роснефти и главой комитета акционеров Nord Stream AG – оператора российско-немецкого газопровода Северный поток.
Шредер неоднократно публично повторял пропагандистскую риторику Кремля. Например, недавно он обвинил Украину в "бряцании оружием" и заявил, что Киев "переходит все границы", когда возмущается отказом Германии давать ему оружие.
Имя Шредера стало нарицательным. Существует неофициальный термин "шредеризация" – лоббирование интересов России европейскими политиками, которых экономически стимулирует Кремль, в том числе обещая дать им должность в российских госкомпаниях после политической карьеры.
- Германия последовательно отказывается давать Украине оружие для защиты от российской агрессии и блокирует поставки Киеву вооружений через НАТО. Также ФРГ не разрешает Эстонии поставить Украине оружие немецкого производства, которое есть у Таллина.
- Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт призвала не связывать пока незапущенный Северный поток-2 с агрессией России.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы будут десятилетиями помнить о позиции Германии.
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