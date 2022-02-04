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Экс-канцлера Германии Шредера выдвинули кандидатом в совет директоров Газпрома

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2022, 15:05
Экс-канцлера Германии Шредера выдвинули кандидатом в совет директоров Газпрома - Фото
Герхард Шредер (фото - ЕРА)

Экс-канцлера Германии Герхарда Шредера выдвинули кандидатом в совет директоров Газпрома – российского газового монополиста. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Шредер выдвинут в совет директоров Газпрома вместе с еще десятью лицами. Голосование по кандидатам должно состояться на годовом собрании акционеров 30 июня.

Сейчас Шредер является главой совета директоров Роснефти и главой комитета акционеров Nord Stream AG – оператора российско-немецкого газопровода Северный поток.

Шредер неоднократно публично повторял пропагандистскую риторику Кремля. Например, недавно он обвинил Украину в "бряцании оружием" и заявил, что Киев "переходит все границы", когда возмущается отказом Германии давать ему оружие.

Имя Шредера стало нарицательным. Существует неофициальный термин "шредеризация" – лоббирование интересов России европейскими политиками, которых экономически стимулирует Кремль, в том числе обещая дать им должность в российских госкомпаниях после политической карьеры.

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Марк Сировой
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Герхард Шредер газпром совет директоров канцлер германии
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