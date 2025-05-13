Экс-президент Филиппин побеждает на местных выборах, находясь в Гааге по ордеру МУС

С марта Родриго Дутерте находится в Гааге по ордеру МКС, обвиняющему его в преступлениях против человечности

Сторонники Родриго Дутерте (Фото: ЕРА/FRANCIS R. MALASIG)

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте, которого в марте арестовали по ордеру Международного уголовного суда, побеждает на промежуточных выборах мэра в своем родном городе Давао. Об этом пишут CNN и BBC News.

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После подсчетов более 80% голосов, Дутерте лидирует на выборах мэра Давао, набрав в восемь раз больше голосов, чем ближайший соперник. При этом с марта Дутерте находится в Гааге – он был арестован по ордеру МУС, который обвиняет его в преступлениях против человечности из-за его жестокой "войны с наркотиками".

Дутерте проводил жестокую антинаркотическую кампанию во время своего президентства на Филиппинах (2016–2022), в результате которой погибли тысячи человек.

Его дочь Сара Дутерте заявила, что как только семья получит официальные документы о победе на выборах, она проконсультируется с юристом МУС относительно того, каким образом Родриго сможет принять присягу как мэр.

Избирательное законодательство Филиппин позволяет кандидату участвовать в выборах на государственные должности, пока местный суд не вынес ему окончательный обвинительный приговор.

30 июня 2022 года Дутерте ушел в отставку. В АР отмечали, что во время шестилетней каденции он запомнился жестокими репрессиями против наркобизнеса, в результате которых погибли более 6000 человек, в основном подозреваемые мелкого масштаба.

24 мая того же года он осудил полномасштабное российское вторжение в Украину. Он отметил, что его с российским диктатором Путиным называют убийцами, однако подчеркнул: "Я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков".