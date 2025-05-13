Експрезидент Філіппін перемагає на місцевих виборах, знаходячись у Гаазі за ордером МКС

З березня Родріго Дутерте перебуває у Гаазі за ордером МКС, що звинувачує його у злочинах проти людяності

Прихильники Родріго Дутерте (Фото: ЕРА/FRANCIS R. MALASIG)

Колишній президент Філіппін Родріго Дутерте, якого у березні арештували за ордером Міжнародного кримінального суду, перемагає на проміжних виборах мера у своєму рідному місті Давао. Про це пишуть CNN і BBC News.

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За підрахунками понад 80% голосів, Дутерте лідирує на виборах мера Давао, набравши увосьмеро більше голосів, ніж найближчий суперник. Разом з тим, з березня Дутерте перебуває у Гаазі – його було заарештовано за ордером МКС, що звинувачує його у злочинах проти людяності через його жорстоку "війну з наркотиками".

Дутерте проводив жорстоку антинаркотичну кампанію під час свого президентства на Філіппінах (2016–2022), унаслідок якої загинули тисячі людей.

Його донька Сара Дутерте заявила, що щойно родина отримає офіційні документи про перемогу на виборах, вона проконсультується з юристом МКС щодо того, яким чином Родріго зможе скласти присягу як мер.

Виборче законодавство Філіппін дозволяє кандидату брати участь у виборах на державні посади, доки місцевий суд не виніс йому остаточного обвинувального вироку.

30 червня 2022 року Дутерте пішов у відставку. В АР зазначали, що під час шестирічної каденції він запам'ятався жорстокими репресіями проти наркобізнесу, унаслідок яких загинуло більше ніж 6000 осіб, здебільшого підозрюваних дрібного масштабу.

24 травня того самого року він засудив повномасштабне російське вторгнення в Україну. Він зазначив, що його з російським диктатором Путіним називають убивцями, однак наголосив: "Я вбиваю злочинців, я не вбиваю дітей і старих".