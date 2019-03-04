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04.03.2019, 06:25

Экзитпол: в Гданьске выбрали нового мэра вместо убитого Адамовича

Экзитпол: в Гданьске выбрали нового мэра вместо убитого Адамовича - Фото
Павел Адамович (фото - EPA)

На кресло мэра Гданьска претендовали три человека

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Мэром Гданьска избрали Александру Дулькевич, которая исполняла обязанности после убийства Павла Адамовича. Об этом сообщила Rzeczpospolita.

По данным экзитпола trojmiasto.pl, за 39-летнюю Дулькевич, которая была близкой соратницей погибшего мэра, проголосовали 84% жителей Гданьска.

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Издание означает, что она победила в первом туре (пока неофициально), второй тур будет объявлен, если никто из кандидатов не наберет 50% голосов.

На должность мэра Гданьска претендовали  еще 46-летний бизнесмен Марек Скиба (набрал 4% голосов) и 51-летний ультраправый режиссер Гжегож Браун (12%).

"Мы можем рассчитывать на официальные результаты голосования не раньше, чем в понедельник утром", - говорится в сообщении Радио Гданьск. 

13 января 2019 года вечером подозреваемый ранил мэра Гданьска ножом, выбежав на сцену во время завершения праздничного концерта большого оркестра рождественской помощи.

14 января Адамович скончался в больнице. После этого по всей Польше прошли марши против ненависти и насилия.

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Теги: Павел Адамович, убийство мэра Гданська
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