Эрдоган призвал создать союз исламских государств против Израиля

Анкара уже сделала шаги по улучшению связей с Египтом и Сирией

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Necati Savas/EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что исламским государствам необходимо образовать альянс, чтобы "противостоять постоянно растущей угрозе со стороны Израиля". Об этом он заявил на мероприятии ассоциации исламских школ вблизи Стамбула, цитирует агентство Reuters.

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В материале говорится, что заявление Эрдогана стало реакцией на гибель американки турецкого происхождения, которая 6 сентября участвовала в акции протеста против расширения поселений на Западном берегу реки Иордан. Израильские военные сказали, что изучают сообщения о том, что иностранка была убита в результате обстрела, о чем утверждают Палестина и Турция.

"Единственный шаг, который остановит израильское высокомерие, израильский бандитизм и государственный терроризм – это союз исламских государств", – сказал Эрдоган.

Турецкий президент утверждает, что последние шаги, предпринятые Анкарой для улучшения связей с Египтом и Сирией, направлены на "формирование линии солидарности против угрозы экспансионизма", который, по его словам, также угрожает Ливану и Сирии.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в ответ заявил, что замечания Эрдогана были "опасной ложью и подстрекательством" и что турецкий лидер годами сотрудничал с Ираном, чтобы подорвать умеренные арабские режимы в регионе.

28 июля турецкий президент Эрдоган заявил, что его страна может "войти" в Израиль, как это было в прошлом в Ливии и Нагорном Карабахе.

На заявление Эрдогана отреагировал глава МИД Израиля Кац. Он опубликовал коллаж из двух фото: на одном изображен Эрдоган, а на другом – иракский диктатор Саддам Хусейн.

30 июля МИД Израиля призвал мировых лидеров добиться исключения Турции из НАТО после заявления Эрдогана.

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