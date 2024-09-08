Ердоган закликав створити союз ісламських держав проти Ізраїлю

Анкара вже зробила кроки для покращення зв’язків з Єгиптом і Сирією

Реджеп Тайїп Ердоган (Фото: Necati Savas/EPA)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що ісламським державам необхідно утворити альянс, аби "протистояти загрозі з боку Ізраїлю, яка постійно зростає". Про це він заявив на заході асоціації ісламських шкіл поблизу Стамбула, цитує агентство Reuters.

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У матеріалі йдеться, що заява Ердогана стала реакцією на загибель американки турецького походження, яка 6 вересня брала участь в акції протесту проти розширення поселень на Західному березі річки Йордан. Ізраїльські військові сказали, що вивчають повідомлення про те, що іноземка була вбита в результаті обстрілу, про що стверджують Палестина й Туреччина.

"Єдиний крок, який спинить ізраїльську зарозумілість, ізраїльський бандитизм і державний тероризм – це союз ісламських держав", – сказав Ердоган.

Турецький президент стверджує, що останні кроки, які Анкара зробила для покращення зв’язків з Єгиптом і Сирією, спрямовані на "формування лінії солідарності проти загрози експансіонізму", який, за його словами, також загрожує Лівану та Сирії.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у відповідь заявив, що зауваження Ердогана були "небезпечною брехнею та підбурюванням" і що турецький лідер роками співпрацював з Іраном, аби підірвати помірковані арабські режими в регіоні.

28 липня турецький президент Ердоган заявив, що його країна може "увійти" до Ізраїлю, як це було в минулому в Лівії та Нагірному Карабаху.

На заяву Ердогана відреагував глава МЗС Ізраїлю Кац. Він опублікував колаж із двох фото: на одному зображений Ердоган, а на іншому – іракський диктатор Саддам Хусейн.

30 липня МЗС Ізраїлю закликало світових лідерів домогтися виключення Туреччини з НАТО після заяви Ердогана.

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