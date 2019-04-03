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03.04.2019, 07:15

ЕС готов перенести Brexit на следующий год - FT

ЕС готов перенести Brexit на следующий год - FT - Фото
Фото: depositphotos.com

Брюссель согласен перенести выход Великобритании из Евросоюза на следующий год

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Евросоюз согласится перенести дату Brexit на январь или апрель 2020 года. Об этом сообщает Financial Times.

При этом в Брюсселе говорят, что согласны войти в положение Великобритании лишь в обмен на строгое соблюдение поставленных условий.

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Председатель Европейского совета Дональд Туск в ответ на просьбу британского премьера Терезы Мэй об очередной отсрочке Brexit призвал к терпению.  "Даже учитывая, что после сегодняшнего дня мы не знаем, чем это закончится, давайте наберемся терпения", - написал Туск у себя в Twitter.

Глава делегации ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье считает, что нерегулируемый выход Британии из ЕС становится все вероятнее.

"Но мы все еще можем надеяться, что удастся избежать сценария без сделки. Соединенное Королевство должно теперь обозначить продвижение вперед, либо показать план. Лучше сегодня, чем когда-то потом", - отметил он.

1 апреля нижняя палата парламента Британии в очередной раз оклонила все варианты соглашений о том, какими должны быть отношения Соединенного Королевства с ЕС после выхода страны из блока.

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Теги: brexit
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