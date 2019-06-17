ЕС может приостановить безвиз для отдельных стран - комиссар

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С связи с возрастающим количеством соискателей убежища из стран, для которых действует безвизовый режим с Евросоюзом, Еврокомиссия пригрозила ввести меры противодействия – приостановить безвиз. Об этом заявил комиссар ЕС по миграции и внутренних делам Димитрис Аврамопулос в интервью газетам группы Funke, передает Deutsche Welle.

По словам Аврамопулоса, меры противодействия могут коснуться стран Западных Балкан и Латинской Америки.

"Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, ясно: защищать эту привилегию - ваша ответственность", - подчеркнул еврокомиссар. Он выразил надежду, что подобных крайних мер еще можно избежать.

Как уточняется, количество нелегальных соискателей убежища в ЕС в целом опустилось на уровень 2014 года до начала миграционного кризиса. В первые месяцы 2019 года оно продолжало падать и достигло 32 400 человек, уменьшившись на 31% в сравнении с тем же периодом предыдущего года.

По данным Европейского бюро поддержки миграционных процессов, в первые четыре месяца текущего года почти каждое четвертое заявление об убежище в ЕС подавалось от гражданина одной из стран, заключивших с ЕС соглашение о безвизовом режиме.

11 июня сообщалось, что за два года безвизового режима с Евросоюзом им воспользовались почти три миллиона украинцев, то есть, пересекли границу с новым биометрическим паспортом.

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