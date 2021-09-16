ЕС требует от Польши изменить юридическое определение изнасилования и не давить на СМИ

Польша должна изменить свое юридическое определение изнасилования, чтобы защитить женщин, и прекратить ограничивать СМИ. Об этом говорится в заявлении Совета Европы и резолюции Европарламента, сообщает Reuters.

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Несмотря на протесты, правящая консервативная партия Право и справедливость ужесточила и без того дискриминационные законы против абортов в Польше, фактически введя запрет на прерывание беременности, напоминает агентство.

Совет Европы заявил, что Варшаве следует активизировать усилия по борьбе с сексуальным насилием и изменить определение изнасилования. Сейчас в польском законодательстве изнасилование определяется как акт, основанный на применении силы. В ЕС считают, что определяющим должно быть отсутствие согласия на сексуальные отношения.

Совет рассматривает, как европейские страны реализуют Стамбульскую конвенцию 2014 года о борьбе с домашним насилием. Из 17 проанализированных на данный момент государств только Бельгия, Мальта и Швеция наказывают за сексуальное насилие как действие без согласия.

"Без основанного на согласии определения изнасилования в уголовном праве прокуратура неизменно принимает решение не требовать предъявления обвинения в случаях, когда половой акт неоспорим, а согласие – нет", – говорится в заявлении Совета Европы.

Парламент ЕС отдельно проголосовал за одобрение резолюции, в которой выражается озабоченность по поводу свободы СМИ в Польше и критикуется законопроект, нацеленный против американского телеканала TVN, который критикует польское правительство.

Европарламентарии также выразили сожаление по поводу эрозии независимости судов в Польше, использования судебных разбирательств для ограничения критики и попыток заблокировать школьные занятия по половому воспитанию.

Резолюция критикует Польшу за неудачи в области сексуального и репродуктивного здоровья и прав женщин, а также дискриминацию ЛГБТ.

22 октября 2020 года Конституционный суд Польши решил почти полностью запретить аборты – прерывать беременность запретили даже в случае серьезных нарушений у плода.

28 января 2021 года запрет вступил в силу – в Конституционном суде заявили, что никто не имеет права отнимать жизнь, даже в дородовом периоде.

В марте 2021-го Европарламент объявил весь Европейский Союз "зоной свободы для ЛГБТ". Символическая резолюция была принята в ответ на то, что местные власти в Польше стали называть свои территории "зонами, свободными от идеологии ЛГБТ".

В июле 2021 года Европейская комиссия запустила юридическую процедуру против Венгрии и Польши из-за нарушения в этих странах основных прав ЛГБТ-людей.

Вадим Ребрина

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