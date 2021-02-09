Еще трое медиков стали подозреваемыми по делу о смерти Марадоны
09.02.2021, 21:51
Диего Марадона (Фото: Juan Ignacio Roncoroni/EPA)
Прокуратура Аргентины, которая ведет расследование обстоятельств смерти футболиста Диего Марадоны, сообщила о подозрении еще троим фигурантам. Об этом сообщает Marca.
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Новыми подозреваемыми стали психолог Карлос Диас, который беседовал с Марадоной за несколько месяцев до смерти, медсестра Диана Мадрид и медбрат Рикардо Альмирон. Им инкриминируют халатность.
Теперь в деле пятеро подозреваемых. Первые двое – личный врач Марадоны Леопольдо Луке и психиатр Аугустина Косачев.
- 25 ноября 2020-го Диего Марадона умер от остановки сердца. Он перенес сердечный приступ у себя дома – через две недели после выписки из больницы, где ему сделали операцию по удалению тромба в мозгу.
- 28 ноября стало известно, что прокуратура Аргентины расследует обстоятельства смерти Марадоны. Дело завели и против его личного врача.
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