Еще трое медиков стали подозреваемыми по делу о смерти Марадоны

Прокуратура Аргентины, которая ведет расследование обстоятельств смерти футболиста Диего Марадоны, сообщила о подозрении еще троим фигурантам. Об этом сообщает Marca.

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Новыми подозреваемыми стали психолог Карлос Диас, который беседовал с Марадоной за несколько месяцев до смерти, медсестра Диана Мадрид и медбрат Рикардо Альмирон. Им инкриминируют халатность.

Теперь в деле пятеро подозреваемых. Первые двое – личный врач Марадоны Леопольдо Луке и психиатр Аугустина Косачев.

25 ноября 2020-го Диего Марадона умер от остановки сердца. Он перенес сердечный приступ у себя дома – через две недели после выписки из больницы, где ему сделали операцию по удалению тромба в мозгу.

25 ноября 2020-го Диего Марадона от остановки сердца. Он перенес сердечный приступ у себя дома – через две недели после выписки из больницы, где ему по удалению тромба в мозгу. 28 ноября стало известно, что прокуратура Аргентины расследует обстоятельства смерти Марадоны. Дело завели и против его личного врача.

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Наталия Медведева

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