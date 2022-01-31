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Если дипломатия проиграет. ЕС готовится к сокращению или остановке поставок газа из России

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 07:41
Если дипломатия проиграет. ЕС готовится к сокращению или остановке поставок газа из России - Фото
Жозеп Боррель (Фото - ЕРА)

Европейский союз готовится к возможному сокращению или остановке поставок газа из России в случае, если в ситуации вокруг Украины дипломатия потерпит неудачу. Об этом написал в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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По его словам, Россия продолжает "подогревать атмосферу напряженности в Европе", вместо того чтобы способствовать деэскалации.

ЕС "готов к ситуации, если дипломатия потерпит неудачу, и рассматривает все варианты", отметил Боррель.

"Это включает в себя повышение нашей устойчивости, в том числе путем работы с такими партнерами, как США, Катар и Азербайджан, по вопросу поставок газа в случае, если Россия решит сократить или остановить поставки", – заявил он.

В этом же блоге Боррель предупредил: санкции, которые готовит ЕС на случай эскалации российской агрессии против Украины, не позволят РФ реализовать ее стратегические амбиции.

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Марк Сировой
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ЕС газ северный поток-2 вторжение Жозеп Боррель войска россии
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