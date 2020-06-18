Эстония вызвала посла РФ из-за инициативы Госдумы о пакте Молотова-Риббентропа

18 июня МИД Эстонии вызвал посла России, чтобы тот отчитался о недавней инициативе Госдумы РФ об отмене резолюции, осуждающей пакт Молотова-Риббентропа и его секретные протоколы. Об этом сообщает пресс-служба эстонского ведомства.
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"Мы выражаем недовольство по поводу рассматриваемой в Госдуме юридической инициативы. Международное сообщество неоднократно самым решительным образом осуждало пакт Молотова-Риббентропа", - заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
"Пакт и его секретные протоколы привели непосредственно к циничному разделению мира двумя тоталитарными режимами и проложили путь ко Второй Мировой войне, одной из самых страшных глав в нашей общей истории", - подчеркнул глава МИД.
В Эстонии уточнили, что такие же демарши "имели место в Латвии и Литве".
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