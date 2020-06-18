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Эстония вызвала посла РФ из-за инициативы Госдумы о пакте Молотова-Риббентропа

Эстония вызвала посла РФ из-за инициативы Госдумы о пакте Молотова-Риббентропа - Фото
Эстония (фото - Pixabay)
18.06.2020, 16:20

В РФ обсуждают возможность отмены осуждения пакта Молотова-Риббентропа. В Эстонии выражают недовольство

18 июня МИД Эстонии вызвал посла России, чтобы тот отчитался о недавней инициативе Госдумы РФ об отмене резолюции, осуждающей пакт Молотова-Риббентропа и его секретные протоколы. Об этом сообщает пресс-служба эстонского ведомства. 

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"Мы выражаем недовольство по поводу рассматриваемой в Госдуме юридической инициативы. Международное сообщество неоднократно самым решительным образом осуждало пакт Молотова-Риббентропа", - заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Пакт и его секретные протоколы привели непосредственно к циничному разделению мира двумя тоталитарными режимами и проложили путь ко Второй Мировой войне, одной из самых страшных глав в нашей общей истории", - подчеркнул глава МИД.

В Эстонии уточнили, что такие же демарши "имели место в Латвии и Литве".

СПРАВКА. Пакт Молотова-Риббентропа - договор о ненападении между СССР и Германией, заключенный 23 августа 1939 года. В секретном дополнительном протоколе к договору СССР и Германия разграничили "сферы интересов" в Восточной Европе на случай "территориально-политического переустройства" Прибалтики и Польши. После начала Второй мировой войны, в соответствии с этим протоколом, территория Польши была разделена, а страны Балтии были оккупированы СССР.
  • 28 декабря 2019 года Министерство иностранных дел Польши вызвало посла России Сергея Андреева из-за заявлений Путина о Польше в контексте Второй мировой войны. 

Читайте также: В Польше назвали пропагандой слова Путина о Второй мировой войне

Владислав Сердюк
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Россия эстония молотов-риббентроп
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