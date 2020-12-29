"Это безответственность". Байден заявил о препятствиях при передаче дел от команды Трампа

Переходная команда избранного президента США Джо Байдена столкнулась с препятствиями со стороны действующей администрации президента Дональда Трампа. Об этом Байден заявил вчера, 28 декабря, на пресс-конференции, сообщает CNN.

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"Мы просто не получаем от уходящей администрации всю необходимую информацию в ключевых областях национальной безопасности", – заявил Байден. Проблемы возникли при контактах с политическим руководством Пентагона и бюджетного управления.

"На мой взгляд, это не что иное, как безответственность", – считает Байден. Он подчеркнул, что его команде нужна четкая картина операций сил США по всему миру и полное представление о бюджетном планировании в Минобороны и других ведомствах, чтобы избежать любой заминки, которой могли бы воспользоваться противники США.

И.о. министра обороны Крис Миллер заявил, что его ведомство уже предоставило команде Байдена более 5000 страниц документов, и что усилия его людей превосходят усилия других администраций в переходный период. В то же время, знакомый с ситуацией собеседник CNN рассказал, что ряд важных встреч еще не был проведен.

3 ноября 2020 года в США состоялись общие выборы: президента, 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов, а также в местные органы власти.

После объявления результатов голосования выборщиков Байден получил 306 голосов при необходимых для победы 270. У Трампа – 232 голоса.

Трамп отказывался признавать поражение.

23 ноября у Байдена назвали кандидатов на ключевые должности в администрации США, и на следующий день у Трампа заявили, что готовы начать процесс транзита власти.

Денис Юдин

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