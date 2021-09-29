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"Это для камер". Трамп притворялся, что будет "жестким" с Путиным – из книги экс-секретаря

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 13:37
Стефани Гришэм (фото: EPA/Al Drago)

45-ый президент США Дональд Трамп притворялся перед камерами, что будет "вести себя жестко" с президентом РФ Владимиром Путиным и допускал сексистские высказывания в адрес работниц Белого дома, пишет в книге бывшая пресс-секретарь на то время лидера страны Стефани Гришэм "I’ll Take Your Questions Now". Отрывки из нее публикует The New York Times.

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"Несмотря на все разговоры о санкциях против России за вмешательство в выборы 2016 года и за различные нарушения прав человека, Трамп сказал Путину: "Хорошо, я собираюсь вести себя с вами немного жестче в течение нескольких минут. Но это для камер, а после того, как они уйдут, мы поговорим. Вы же понимаете", — написала Гришэм о встрече президентов на саммите Большой двадцатки в Осаке (Япония) 2019-го.

Там же, говорится в отрывке, к Гришэм подошла Фиона Хилл, главный советник Трампа по России, и спросила, заметила ли она переводчицу Путина – "очень привлекательную брюнетку с длинными волосами, красивым лицом и прекрасной фигурой". По словам Хилл, такую переводчицу Путин выбрал специально, чтобы "застать Трампа врасплох" и отвлечь его.

Также автор книги утверждает, что Трамп неоднократно приглашал ее помощницу по прессе к себе в самолет, чтобы "взглянуть на нее" и "использовал ругательство, чтобы описать ее заднюю часть". Как пишет Гришэм, Трамп поручил ей "продвинуть" эту женщину. Вместо этого, сообщает Гришэм, она держала помощницу "подальше от президента".   

В еще одном отрывке книги, который опубликовали в USA Today, она рассказала, что Трамп однажды спросил у ее молодого человека Макса Миллера, "хороша ли она в постели". Также утверждается, что Трамп якобы сам подстригался "огромными ножницами".

Бывшая пресс-секретарь также описала отношения Трампа с женой Меланией после того, как порноактриса Сторми Дэниэлс обвинила его в домогательствах. По словам Гришэм, сначала первая леди была в ярости, но потом поняла, что "ее руки развязаны" и стала "свободной".

"Первая леди нашла способ не упоминать мужа на фотографиях и в твитах. На снимках она появлялась под руку с красивым военным", — говорится в отрывке. Гришэм утверждает, что Мелания лично ей призналась, что не верит ни одному слову мужа.

  • В июле 2021 года Guardian опубликовал секретный отчет Кремля о поддержке "психически нестабильного" Трампа.
  • В сентябре стало известно, что Трамп намерен взять реванш на выборах президента США в 2024 году.
  • В книге "Угроза" журналисты-расследователи заявили, что Генштаб США тайно ограничил Трампу возможность ударить бомбами по Китаю.

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Владислава Михайленко
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дональд трамп владимир путин книга Мелания Трамп биография пресс-секретарь Стефани Гришэм
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