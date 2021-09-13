"Это не Де Ниро". Зеленский заявил – не ощущал, что Трамп давит с кознями против Байдена

Во время скандального телефонного разговора в 2019 году с тогдашним американским лидером Дональдом Трампом президент Владимир Зеленский "не ощущал", что тот хочет от него компромат на конкурента по будущим выборам – Джо Байдена. По словам Зеленского в программе Фарида Закарии на CNN, в тот момент он "думал об Украине".

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Ведущий спросил, не показалось ли Зеленскому "странным" и "разочаровывающим", что США просят Украину победить коррупцию, а тут внезапно американский президент якобы хочет от него сделать кое-что, что поможет ему переизбраться, победив Байдена.

Глава государства ответил, что "не ощущал, что он хотел, чтобы я что-то сделал; не ощущал такого давления".

"Я – президент своей страны. Никто не может на нас давить. <...> Даже если это было у кого-то в мыслях, какие-то такие планы, я не был готов это почувствовать. И сейчас не готов. Я думал о моей стране, о помощи. Не хотел ставить под угрозу военную помощь. И хотел встречу в Белом доме, потому что она нужна моей стране", – сказал Зеленский.

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Как выразился президент, встречи в Белом доме он добивался "не для того, чтобы потом повесить фото над камином".

"Он – президент США. Это не Роберт Де Ниро. Де Ниро был моим кумиром, знаете ли. С ним я бы разговаривал как обычно, без мысли о том, будет ли после этого помощь или нет. Но это (встреча с президентом США, — ред.) – это серьезная штука. Это уровень, где от личности зависит стабильность нашей страны. И помощь моей стране. Нам нужны отношения", – пояснил он.

Ранее Зеленский говорит, что был "немного" зол на Трампа за то, что он от него хотел.

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Евгений Пилипенко

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