"Это не Де Ниро". Зеленский заявил – не ощущал, что Трамп давит с кознями против Байдена
Во время скандального телефонного разговора в 2019 году с тогдашним американским лидером Дональдом Трампом президент Владимир Зеленский "не ощущал", что тот хочет от него компромат на конкурента по будущим выборам – Джо Байдена. По словам Зеленского в программе Фарида Закарии на CNN, в тот момент он "думал об Украине".
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Ведущий спросил, не показалось ли Зеленскому "странным" и "разочаровывающим", что США просят Украину победить коррупцию, а тут внезапно американский президент якобы хочет от него сделать кое-что, что поможет ему переизбраться, победив Байдена.
Глава государства ответил, что "не ощущал, что он хотел, чтобы я что-то сделал; не ощущал такого давления".
"Я – президент своей страны. Никто не может на нас давить. <...> Даже если это было у кого-то в мыслях, какие-то такие планы, я не был готов это почувствовать. И сейчас не готов. Я думал о моей стране, о помощи. Не хотел ставить под угрозу военную помощь. И хотел встречу в Белом доме, потому что она нужна моей стране", – сказал Зеленский.
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Как выразился президент, встречи в Белом доме он добивался "не для того, чтобы потом повесить фото над камином".
"Он – президент США. Это не Роберт Де Ниро. Де Ниро был моим кумиром, знаете ли. С ним я бы разговаривал как обычно, без мысли о том, будет ли после этого помощь или нет. Но это (встреча с президентом США, — ред.) – это серьезная штука. Это уровень, где от личности зависит стабильность нашей страны. И помощь моей стране. Нам нужны отношения", – пояснил он.
Ранее Зеленский говорит, что был "немного" зол на Трампа за то, что он от него хотел.
- В начале сентября 2019-го СМИ в США написали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против сына Байдена - Хантера Байдена.
- Некоторые увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим.
- Была опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским: там Зеленский сообщает, что новый генпрокурор Рябошапка "на 100% будет его человеком" – и рассмотрит дело о компании сына Байдена.
- Из-за этой истории президентство Трампа могло закончиться импичментом, но его отклонил Сенат.
- В итоге каденция Трампа закончилась скандалом с человеческими жертвами. Байден стал президентом США.
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