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Трамп намерен взять реванш на выборах президента США в 2024 году – Politico

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08.09.2021, 07:55
Трамп намерен взять реванш на выборах президента США в 2024 году – Politico - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Интерес бывшего президента США Дональда Трампа к участию в выборах в 2024 году усилился после снижения рейтинга действующего президента Джо Байдена. Об этом сообщает Politico.

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Собеседники журналистов из окружения Трампа говорят о высокой вероятности его выдвижения.

Советник кампании Трампа Джейсон Миллер заявил, что шансы на его участие в выборах составляют "от 99% до 100%". Представитель штата Огайо Джим Джордан, беседовавший с Трампом недавно, подтвердил, что Трамп собирается баллотироваться. "Я разговаривал с ним вчера. Он готов объявить об этом после всего этого безумия в Афганистане", – заявил он.

Журналисты отмечают, что после поражения в ноябре 2020 года в окружении Трампа избегали разговоров о возможном реванше в 2024 году, но падение рейтинга Байдена на фоне новой волны коронавируса и событий в Афганистане усилили интерес бывшего президента к выборам.

Соцопросы показывают, что на данный момент другие возможные кандидаты от республиканцев не угрожают Трампу в случае выдвижения, поскольку наиболее перспективные из них отказываются конкурировать с ним или уклоняются от ответа на вопрос о возможном участии в кампании.

Денис Юдин
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выборы в США дональд трамп джо байден
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