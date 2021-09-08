Трамп намерен взять реванш на выборах президента США в 2024 году – Politico

Интерес бывшего президента США Дональда Трампа к участию в выборах в 2024 году усилился после снижения рейтинга действующего президента Джо Байдена. Об этом сообщает Politico.

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Собеседники журналистов из окружения Трампа говорят о высокой вероятности его выдвижения.

Советник кампании Трампа Джейсон Миллер заявил, что шансы на его участие в выборах составляют "от 99% до 100%". Представитель штата Огайо Джим Джордан, беседовавший с Трампом недавно, подтвердил, что Трамп собирается баллотироваться. "Я разговаривал с ним вчера. Он готов объявить об этом после всего этого безумия в Афганистане", – заявил он.

Журналисты отмечают, что после поражения в ноябре 2020 года в окружении Трампа избегали разговоров о возможном реванше в 2024 году, но падение рейтинга Байдена на фоне новой волны коронавируса и событий в Афганистане усилили интерес бывшего президента к выборам.

Соцопросы показывают, что на данный момент другие возможные кандидаты от республиканцев не угрожают Трампу в случае выдвижения, поскольку наиболее перспективные из них отказываются конкурировать с ним или уклоняются от ответа на вопрос о возможном участии в кампании.

Трамп отказывался признавать победу Байдена на выборах президента США, которые состоялись 3 ноября 2020 года. Его команда подавала иски о пересчете голосов.

6 января 2021 года сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы.

Денис Юдин

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