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"Это решать украинцам". В Госдепе уточнили – поддержат ли США полную деоккупацию

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 08:38
Нед Прайс (скриншот из видео Госдепа)

Говоря о том, что США помогают Украине вернуть территории, захваченные Россией со дня ее полномасштабного вторжения 24 февраля, госсекретарь Энтони Блинкен "отвечал на вопрос о контурах поля боя прямо сейчас", а не в целом. Так спикер Госдепартамента Нед Прайс ответил на брифинге на неоднократные попытки журналистов узнать – означают ли те слова главы внешней дипломатии США, что Вашингтон якобы не поддержит освобождение украинскими войсками территорий, оккупированных РФ до 2022 года, то есть Крыма и Донбасса.

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Отвечая о будущей деоккупации этих регионов, Прайс неоднократно подчеркивал, что "это вопросы к правительству Украины, как к демократически избранному представителю украинского народа".

Как выразился американский дипломат, "в конечном итоге украинцы должны будут решить, каковы их цели", и добавлял, что США "предоставили Украине именно то, что ей нужно в данный момент, чтобы сражаться против оккупантов".

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Он дважды уточнял: сейчас основная битва идет на востоке и юге, и "в конечном счете, контуры этого поля битвы в будущем будут вопросом для украинского правительства".

На уточняющий вопрос "то есть вы, ребята, помогли бы Украине, если бы они захотели вернуть эти земли [захваченные Россией до тотального вторжения]? Готовы ли США…"

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Столько, сколько потребуется, чтобы Украина восстановила свой суверенитет, свою независимость, свою территориальную целостность. Но точная динамика этого будет зависеть от украинского народа", – подчеркнул Прайс.

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Євген Пилипенко
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Госдепартамент США война Донбасс геополитика Крым освобождение деоккупация союзники Энтони Блинкен Нед Прайс 24 февраля
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