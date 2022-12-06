Блинкена спросили, как быть с мобилизацией в РФ. Ответил – "это разрушительно для России"

Массовая мобилизация не только вскрывает неспособность армии РФ качественно обучить набранных военнослужащих для войны против Украины, но эта инициатива Кремля "аукнется" стране позднее, когда даст эффект "отток мозгов", бежавших от войны и жизни при путинском режиме. Так считает госсекретарь США Энтони Блинкен, о чем он сказал на конференции The Wall Street Journal CEO Summit.

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Когда Блинкену задали вопрос, есть ли план, как противодействовать армии РФ, которую будут пополнять новыми волнами мобилизации, он уточнил сначала, что в этой теме не эксперт, и вопрос лучше задавать главе Минобороны США Ллойду Остину или топ-генералу американской армии Марку Милли.

Но, сказал он, "мы уже видели прошлую мобилизацию" в РФ.

Да, отметил он, пока не все из этих заявленных 300 000 россиян "полностью мобилизованы" – "вероятно, около трети".

"Но что происходит, когда едва обученных, бедно экипированных и не "утепленных" военных бросают в рубку? Это ужасно. Они, грубо говоря, не самые эффективные подразделения", – подчеркнул глава Госдепа.

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Даже если Кремль мобилизовал уже "с половину" указанного выше количества людей, говорит Блинкен, "есть и другая сторона этой истории".

"С 24 февраля более миллиона россиян выехали из страны, некоторые – чтобы избежать потенциальной мобилизации, другие – потому что просто не хотели жить в этом всем. Это ужасно для будущего России", – сказал госсекретарь, объяснив, что беглецы – "одни из самых образованных и активных членов общества, особенно для экономики страны".

И эти люди, добавил Блинкен, "ушли". "Это будет разрушительно для России", – спрогнозировал он.

21 сентября 2022 года Кремль объявил мобилизацию: планировалось призвать якобы 300 000 человек.

4 ноября российский диктатор Путин узаконил мобилизацию против Украины зеков, совершивших тяжкие преступления.

Важные истории пишут, что в Генштабе РФ ожидают 100 000 убитых и раненых мобилизованных к лету.

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Євген Пилипенко

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