Этот саммит НАТО с Байденом может стать сигналом для мира – Reuters

Годы президентской каденции Дональда Трампа в США "были трудными для НАТО", однако брюссельский саммит Альянса с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом "должен стать сигналом для мира о том, что НАТО вернулось". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники в блоке.

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"Было так много шума, и это было трудное время. Но теперь мы действительно можем говорить о вещах, которые имеют значение, об определяющих вызовах безопасности нашего времени", – сообщает источник.

"По словам экспертов и дипломатов, Трамп привнес качество телевизионного реалити-шоу на саммиты НАТО, на которых он присутствовал с 2017 по 2019 год, что привлекло огромное внимание международных средств массовой информации, но также измучило союзников, которых он назвал "правонарушителями" за недостаточные затраты на оборону", – пишет агентство.

По словам журналистов, Трамп поставил под сомнение актуальность реформ "НАТО 2030".

Как сообщает агенство, генсек Альянса Йенс Столтенберг определит девять областей, которые требуют модернизации в НАТО в среднесрочной перспективе, включая более широкое совместное финансирование военных операций союзниками.

"Лидеры, вероятно, согласятся составить новый основной стратегический документ, известный как Стратегическая концепция НАТО, который впервые включит военный подъем Китая в качестве проблемы", – предполагают эксперты.

Основная часть брюссельского саммита НАТО, который запланирован на понедельник 14 июня, продлится всего 2,5 часа – он пройдет без Украины. В заседании рабочей группы впервые в качестве президента США примет участие Байден.

В конце весны 2021 года президент Зеленский "заочно" раскритиковал НАТО и рассказал о плане обеспечения безопасности Украины.

После телефонного разговора Зеленского с Байденом в начале июня на Банковой сообщили, что президент США якобы поддержал предоставление Украине плана действий по членству в Альянсе. В Вашингтоне заявили, что такого Байден не говорил.

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Станислав Стороженко

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