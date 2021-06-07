Как в мире оценивают влияние России, Китая и США – международный опрос

От трети до половины европейцев больше не считают США ведущей мировой державой, Китай же укрепляет свои позиции в качестве второй по влиянию мировой державы. Трансатлантические партнеры видят лишь "скромное влияние" Европейского союза в мире, о "глобальной роли" России почти не говорят. Об этом свидетельствуют данные опроса Немецкого фонда Маршалла Соединенных Штатов.

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Сообщается, американское влияние выше всего оценили в США (81%), Канаде (68%) и Испании (65%) – этот показатель является самым высоким уровнем в Европе.

"Примерно трое из пяти респондентов в Турции (63%), Швеции (63%), Польше (62%) и Великобритании (58%) считают США наиболее влиятельным игроком, тогда как это относится только к более чем половине французов (56%), немцев (55%) и итальянцев (51%)", – говорится в исследовании.

По мнению опрошенных, Китай укрепляет свои позиции. Так, 22% немцев видят его второй в мире страной по влиянию, во Франции - 28%.

"Голландцы (27%) и итальянцы (32%), вероятно, считают Китай самым влиятельным глобальным игроком, в отличие от относительно небольшого числа шведов (14%), поляков (15%) и британцев (15%), которые считают Китай ведущей державой", – пишут исследователи.

Тем не менее, по оценке Фонда Маршалла, европейцы и североамериканцы "не верят", что влияние Китая можно сравнить с влиянием Соединенных Штатов.

"Респонденты в Великобритании (22%), Швеции (19%) и Германии (18%) с наибольшей вероятностью выберут ЕС как наиболее влиятельного игрока в мировых делах, по сравнению с только 12% респондентов в Нидерландах и Испании, а также Италии", – указано в соцопросе.

Говоря о России, исследователи отмечают, что очень немногие респонденты из всех опрошенных стран считают Россию "ведущим мировым игроком". Наиболее влиятельной РФ считают в Турции и Польше – по 6%.

Исследования проводились онлайн с 29 марта по 13 апреля 2021 года в 11 странах: Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании, Швеции, Турции, Великобритании и США. В каждой из 11 опрошенных стран выборка состояла из 1000 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование было проведено компанией Kantar Public.

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Станислав Стороженко

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