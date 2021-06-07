UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Как в мире оценивают влияние России, Китая и США – международный опрос

07.06.2021, 10:50
Как в мире оценивают влияние России, Китая и США – международный опрос - Фото
Иллюстративное фото (ЕРА)

От трети до половины европейцев больше не считают США ведущей мировой державой, Китай же укрепляет свои позиции в качестве второй по влиянию мировой державы. Трансатлантические партнеры видят лишь "скромное влияние" Европейского союза в мире, о "глобальной роли" России почти не говорят. Об этом свидетельствуют данные опроса Немецкого фонда Маршалла Соединенных Штатов.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Сообщается, американское влияние выше всего оценили в США (81%), Канаде (68%) и Испании (65%) – этот показатель является самым высоким уровнем в Европе. 

"Примерно трое из пяти респондентов в Турции (63%), Швеции (63%), Польше (62%) и Великобритании (58%) считают США наиболее влиятельным игроком, тогда как это относится только к более чем половине французов (56%), немцев (55%) и итальянцев (51%)", – говорится в исследовании.

По мнению опрошенных, Китай укрепляет свои позиции. Так, 22% немцев видят его второй в мире страной по влиянию, во Франции - 28%. 

"Голландцы (27%) и итальянцы (32%), вероятно, считают Китай самым влиятельным глобальным игроком, в отличие от относительно небольшого числа шведов (14%), поляков (15%) и британцев (15%), которые считают Китай ведущей державой", – пишут исследователи.

Тем не менее, по оценке Фонда Маршалла, европейцы и североамериканцы "не верят", что влияние Китая можно сравнить с влиянием Соединенных Штатов.

"Респонденты в Великобритании (22%), Швеции (19%) и Германии (18%) с наибольшей вероятностью выберут ЕС как наиболее влиятельного игрока в мировых делах, по сравнению с только 12% респондентов в Нидерландах и Испании, а также Италии", – указано в соцопросе. 

Говоря о России, исследователи отмечают, что очень немногие респонденты из всех опрошенных стран считают Россию "ведущим мировым игроком". Наиболее влиятельной РФ считают в Турции и Польше – по 6%.

Исследования проводились онлайн с 29 марта по 13 апреля 2021 года в 11 странах: Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Польше, Испании, Швеции, Турции, Великобритании и США. В каждой из 11 опрошенных стран выборка состояла из 1000 человек в возрасте 18 лет и старше. Исследование было проведено компанией Kantar Public.

Читайте также: Европейский союз признался в недостаточной эффективности своих войск

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия Китай США ЕС евросоюз рф исследование КНР опрос Европа влияние фонд маршалла
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 