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Европейский регулятор одобрил еще два препарата от COVID-19

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11.11.2021, 21:41
Европейский регулятор одобрил еще два препарата от COVID-19 - Фото
Фото: EPA

Комитет по лекарственным средствам для людей Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) рекомендовал разрешить использование препаратов Ronapreve (casirivimab/imdevimab) и Regkirona (regdanvimab) для лечения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ЕМА.

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Комитет рекомендовал разрешить Ronapreve для лечения коронавируса у взрослых и подростков (от 12 лет и весом не менее 40 кг), которым не требуется дополнительный кислород и которые подвергаются повышенному риску серьезного течения заболевания.

Ronapreve также можно использовать для профилактики COVID-19 у людей в возрасте от 12 лет и старше с массой тела не менее 40 кг.

Что касается Regkirona, комитет рекомендовал разрешить это лекарство для лечения взрослых с COVID-19, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и которые также подвергаются повышенному риску серьезного заболевания.

Рекомендации направлены в Европейскую комиссию для принятия дальнейших юридически решений.

Ronapreve и Regkirona – первые лекарства с моноклональными антителами, получившие положительное заключение комитета по лекарственным средствам. Ранее положительное заключение получил только Veklury (ремдесивир).

Моноклональные антитела – это белки, предназначенные для прикрепления к определенной мишени, в данном случае к белку-шипу SARS-CoV-2, который вирус использует для проникновения в клетки человека.

Исследования показали, что лечение Ронапревом или Регкироном значительно снижает количество госпитализаций и летальных исходов у пациентов с COVID-19, подверженных риску тяжелого течения болезни. Другое исследование показало, что Ронапрев снижает вероятность заражения COVID-19, если один из членов семьи инфицирован SARS-CoV-2.

В ходе исследований также выявлено небольшое количество связанных с инфузией (введение препарата при помощи капельницы) побочных реакций. Однако комитет пришел к выводу, что польза от лекарств превышает возможные риски.

Вадим Ребрина
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коронавирус ема Ronapreve Regkirona
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