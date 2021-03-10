Евросоюз и Великобритания обвинили друг друга в блокаде поставок вакцин от коронавируса

МИД Великобритании вызвал представителя Евросоюза в Лондоне вчера, 9 марта, из-за конфликта вокруг поставок вакцины от коронавируса. Об этом сообщает DW.

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Причиной недовольства британцев стали слова главы Евросовета Шарля Мишеля о якобы блокаде поставок вакцины в ЕС.

"Соединенное королевство и США устроили настоящую блокаду экспорта вакцин и компонентов к ним, которые производятся на территории этих стран", – заявил Мишель в рассылке, посвященной программе ЕС по закупке вакцин.

Позже Мишель добавил, что Великобритания якобы блокирует поставки косвенно. "Существуют различные способы создания препятствий для вывоза медикаментов", – заявил он.

Официальный представитель МИД Великобритании назвал заявления о блокаде некорректными. "Британское правительство ни разу не создавало препятствий для экспорта вакцины", – заявил он. Глава британского МИД Доминик Рааб направил соответствующее заявление в Брюссель.

Ранее Великобритания критиковала Евросоюз за приостановку поставки в Австралию партии вакцины AstraZeneca, произведенной на заводе в Бельгии.

В феврале 2021 года AstraZeneca сообщила ЕС, что во втором квартале 2021 года сможет поставить только половину запланированных объемов вакцины.

Вчера, 9 марта, стало известно, что из-за сокращения поставок вакцины от коронавируса в Италии начнут производство российского препарата Sputnik V.

Денис Юдин

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