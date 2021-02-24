AstraZeneca может наполовину сократить поставки вакцины от коронавируса в ЕС – Reuters

Компания AstraZeneca сообщила Евросоюзу, что во втором квартале 2021 года сможет поставить только половину запланированного количества вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС.

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На запрос агентства в компании не опровергли слова чиновника, но сообщили, что постараются увеличить производство для поставки обещанных 180 млн доз вакцины.

Официальный представитель ЕС, непосредственно участвующий в переговорах с AstroZeneca, сообщил Reuters, что компания предупредила ЕС о возможности поставить менее 90 млн доз вакцины во втором квартале.

Информация о возможном дефиците вакцины последовала за значительным сокращением поставок в первом квартале этого года и может негативно повлиять на планы ЕС вакцинировать к лету 70% взрослых, отмечает Reuters. По информации агентства, AstraZeneca в первом квартале планирует поставить в ЕС 40 млн доз вакцины, хотя ранее речь шла о 90 млн доз.

Денис Юдин

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