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AstraZeneca может наполовину сократить поставки вакцины от коронавируса в ЕС – Reuters

24.02.2021, 06:40
AstraZeneca может наполовину сократить поставки вакцины от коронавируса в ЕС – Reuters - Фото
Вакцина AstraZeneca (Фото: EPA-EFE/JOE GIDDENS)

Компания AstraZeneca сообщила Евросоюзу, что во втором квартале 2021 года сможет поставить только половину запланированного количества вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя ЕС.

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На запрос агентства в компании не опровергли слова чиновника, но сообщили, что постараются увеличить производство для поставки обещанных 180 млн доз вакцины.

Официальный представитель ЕС, непосредственно участвующий в переговорах с AstroZeneca, сообщил Reuters, что компания предупредила ЕС о возможности поставить менее 90 млн доз вакцины во втором квартале.

Информация о возможном дефиците вакцины последовала за значительным сокращением поставок в первом квартале этого года и может негативно повлиять на планы ЕС вакцинировать к лету 70% взрослых, отмечает Reuters. По информации агентства, AstraZeneca в первом квартале планирует поставить в ЕС 40 млн доз вакцины, хотя ранее речь шла о 90 млн доз.

Денис Юдин
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вакцина коронавирус COVID-19 AstraZeneca
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