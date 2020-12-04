Евросоюз отложил встречу совета ассоциации Украина-ЕС, но это к лучшему – DW

Европейский Союз отложил проведение совета ассоциации Украина-ЕС. Об этом со ссылкой на источник в Брюсселе сообщает Deutsche Welle.

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Германское агентство уточняет: заседание хотят провести в очном формате, "вживую", а не удаленно из-за пандемии коронавируса – посредством видеосвязи.

Как пояснил источник, онлайн-встреча 8 декабря носила бы неформальный характер, ведь в ЕС любые формальные заседания на политическом уровне могут проводиться только физически, и лишь так принимаются решения.

На таком мероприятии ЕС представляет верховный представитель по внешней политики и безопасности, Украину – премьер.

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LIGA.net направила запрос на подтверждении информации о переносе в представительство ЕС в Киеве, а также в МИД.

1 декабря ЕС показал отчет с оценкой реформ в Украине и реализации соглашения об ассоциации с ЕС за последний год. Среди прочего там указано, что скандальные последние решения Конституционного суда ставят под угрозу достижения в борьбе с коррупцией. Также у ЕС остались вопросы к независимости НБУ.

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Евгений Пилипенко

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