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Финский бизнес заявил, что нужна альтернатива грузоперевозке по Балтике из-за угроз от РФ

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2023, 19:59
Финский бизнес заявил, что нужна альтернатива грузоперевозке по Балтике из-за угроз от РФ - Фото
Юри Хяэкамиес (Фото - U.S. Department of Defense)

Финляндии необходимы альтернативные пути доставки продукции на мировые рынки в дополнение к морской транспортировке по Балтийскому морю, для безопасности которой существуют угрозы со стороны России. Об этом сказано в заявлении Конфедерация финской промышленности, сообщает ERR.ee

В заявлении Конфедерации отмечается, что приоритетом правительства должна стать защита внешней торговли Финляндии и обеспечение доступа ее предприятий на международный рынок даже в том случае, если на Балтийском море сложится "чрезвычайная ситуация".

Отмечается, что даже после закрытия рынка РФ из-за агрессии России против Украины, 95% внешней торговли Финляндии по-прежнему идет через Балтийское море.

Глава Конфедерации Юри Хяэкамиес считает, что "в новой геополитической ситуации Финляндия, по сути, стала островом" и поэтому должна быть "лучше подготовлена к рискам, чрезвычайным ситуациям и перебоям в логистике через Балтийское море". Он подчеркивает важность того, что правительству Финляндии "необходимо инвестировать в альтернативные торговые маршруты в сотрудничестве со Швецией и Норвегией". 

В Финляндии считают, что перебои в судоходстве на Балтике могут возникнуть, даже если кризис произойдет далеко от Финляндии и будет носить ограниченный характер. Несмотря на это, могут резко вырасти страховые расходы судоходных компаний, а это сократит морской грузооборот. В такой ситуации Финляндии придется полагаться на транспортные коридоры через порты Норвегии и Швеции, однако доставка туда грузов по железной дороге может обеспечит только небольшую часть внешней торговли. 

  • 19 апреля появились сообщения, что корабли-разведчики РФ готовят диверсии против морских ветряных электростанций, газопроводов и силовых кабелей в Балтийском и Северном морях.

 

Сергій Бережний
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Финляндия балтийское море морские перевозки логистика северная европа Юри Хяэкамиес
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