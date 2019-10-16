Фирташ помогал Трампу собирать компромат на Байдена - Time

Дмитрий Фирташ (фото - ЕРА)

В своих попытках дискредитировать бывшего вице-президента США Джозефа Байдена близкие союзники президента Дональда Трампа получили ключевые документы и информацию от украинского олигарха Дмитрия Фирташа, разыскиваемого в США по обвинению в коррупции. Об этом в Time пишет Саймон Шустер со ссылкой на пять источников, вовлеченных в эту историю.

Журналист напоминает, что в 2017 годуМинистерство юстиции США заявило, что Фирташ входил в "высшие эшелоны российской организованной преступности". Сам олигарх это отрицает.

По данным Шустера, адвокаты Фирташа собрали документы, в которых содержатся спорные обвинения против Джо Байдена, а также против бывшего специального прокурора Роберта Мюллера. Адвокаты Фирташа передали эти документы и другую информацию сотрудникам личного адвоката Трампа Руди Джулиани.

В частности, к таким документам, по информации издания, относятся обнародованные Джулиани в ходе расследования показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, в которых тот обвиняет Байдена в попытках добиться увольнения Шокина из-за расследования по делу Burisma, где сын Байдена Хантер был членом совета директоров.

Отвечая на вопрос о его связях с юридическим отделом Фирташа, Джулиани написал во вторник в текстовом сообщении изданию: "Я не представляю господина Фирташа и никогда не встречался с ним".