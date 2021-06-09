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Франция приостанавливает помощь ЦАР. Макрон назвал главу страны "заложником ЧВК Вагнера"

09.06.2021, 20:49
Франция приостанавливает помощь ЦАР. Макрон назвал главу страны
Владимир Путин и Фостен-Арканж Туадера (фото - EPA)

Франция приостановила финансовую помощь и военное сотрудничество с Центральноафриканской Республикой из-за "массовых кампаний дезинформации" против Франции и ее официальных лиц. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство вооруженных сил Франции.

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Франция сократила бюджетную поддержку своей бывшей колонии на €10 млн евро и прекратила прямое военное сотрудничество.

"Ряд обязательств, взятых властями ЦАР в отношении Франции, не были выполнены", – заявили в министерстве. В том числе речь идет об онлайн-кампаниях, направленных на подрыв французского влияния.

У Франции в ЦАР около 300 солдат, в том числе те, которые работают в миротворческой миссии ООН и в учебном подразделении Европейского Союза. В министерстве заявили, что международные миссии останутся без изменений, но французские военные больше не будут сотрудничать с вооруженными силами ЦАР.

Агентство пишет, что Франция соперничала с Россией за влияние в республике после того, как Москва направила сотни военных инструкторов в помощь правительственным войскам в их борьбе с группами повстанцев.

30 мая в интервью газете Le Journal du Dimanche президент Франции Эмманюэль Макрон назвал президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеру "заложником группы Вагнера", которая "захватывает шахты и вместе с ними политическую систему" страны.

  • 30 марта 2021 года местные СМИ писали, что колонна "вагнеровцев" заехала в ЦАР, где они убили двоих человек и разграбили магазины.
  • Эксперты Организации объединенных наций заявили, что российские наемники ЧВК Вагнера могут быть причастны к массовым казням, произвольным задержаниям, пыткам и похищениям людей  в ЦАР. 
Вадим Ребрина
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