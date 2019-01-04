Генсек НАТО о договоре РСМД: У России есть последний шанс

Йенс Столтенберг (фото - EPA)

НАТО имеет много путей для ответа, если Россия будет продолжать нарушать условия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал Deutsche Welle.

"У Россия есть последний шанс", - отметил Столтенберг.

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Ранее уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Дирк Визе считает, что в 2019 году отношения между Москвой и Берлином останутся сложными и ухудшатся.

Говоря о непредсказуемости России, Визе напомнил об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, ситуацию с договором по РСМД и инцидент с украинскими кораблями в Керченком проливе.

Напомним, 4 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США перестанут придерживаться положений договора РСМД в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к выполнению взятых на себя обязательств.