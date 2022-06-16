Генсек НАТО ответил на слова папы римского, что Россию "могли спровоцировать" на вторжение

За войну против Украины несет ответственность Россия и ее лидер Владимир Путин, и больше никто. Так генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил на пресс-конференции на вопрос журналиста о недавнем высказывании папы римского.

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14 июня Франциск намекнул, что вторжение РФ в Украину якобы могло быть "спровоцировано" расширением НАТО на восток, что фактически является нарративом Кремля. Глава католической церкви, однако, отверг, что таким подходом он якобы "оправдывает Путина".

Столтенберг ответил, что НАТО – это оборонительный Альянс, а война в Украине – "это война президента Путина, война, которую он решил начать против независимой и суверенной нации".

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"И что НАТО делает многие годы – это поддерживает независимые и суверенные нации в Европе, Украину, через учения, помощь, советы и оснащение вооруженных сил. Это не угроза ни для кого. Не провокация. И мы продолжим это делать", – заверил он.

Так что, подытожил генсек НАТО, "это Путин и Москва – вот те, кто несет ответственность за жестокую агрессию против независимой страны".

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Евгений Пилипенко

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