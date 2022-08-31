Германия хочет приобрести израильскую систему ПРО, способную сбивать ракеты в космосе

Германия хочет приобрести израильскую противоракетную систему "Хэц-3" ("Стрела-3") в рамках создания общеевропейской системы противовоздушной обороны, сообщила немецкая телевизионная сеть ARD.

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В понедельник канцлер Германии Олаф Шольц объявил о намерении создать новую систему ПВО вместе с европейскими соседями. Он не стал говорить о том, на базе какого именно вооружения будет она формироваться. По данным ARD, Германия стремится получить именно новейшую "Хец-3", поступившую на вооружение Израиля в 2017 году.

Противоракетные системы "Хец-3" оснащены ракетами, способными перехватывать баллистические цели на высоте до 100 км. Комплекс был разработан для перехвата ракет меньшей и средней дальности (дальность полета от 400 до 5500 км). Комплекс способен обнаруживать цели на дальности до 900 км.

ARD пишет, что у Германии есть пробел именно в защите от поднимающихся за пределы атмосферы баллистических ракет.

Разработка "Хэц-3" велась в Израиле с участием американского авиастроительного концерна Boeing, поэтому Германии предстоит получить разрешение в США.

Эшелонированная система противоракетной обороны Израиля состоит, кроме "Стрелы-3", из комплексов "Железный купол", "Праща Давида" и "Стрела-2" ("Хец-2"). Первые способны перехватывать ракеты с дальностью полета до 70 км, вторые от 40 до 300 км, а комплексы "Стрела" – до 2000 км.

В июле BILD сообщал, что Шольц рассматривает возможность закупки противоракетной системы "Железный купол".

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Андрей Водяный

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