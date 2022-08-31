UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия хочет приобрести израильскую систему ПРО, способную сбивать ракеты в космосе

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2022, 09:25
Германия хочет приобрести израильскую систему ПРО, способную сбивать ракеты в космосе - Фото
Фото: Минобороны Израиля

Германия хочет приобрести израильскую противоракетную систему "Хэц-3" ("Стрела-3") в рамках создания общеевропейской системы противовоздушной обороны, сообщила немецкая телевизионная сеть ARD.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В понедельник канцлер Германии Олаф Шольц объявил о намерении создать новую систему ПВО вместе с европейскими соседями. Он не стал говорить о том, на базе какого именно вооружения будет она формироваться. По данным ARD, Германия стремится получить именно новейшую "Хец-3", поступившую на вооружение Израиля в 2017 году.

Противоракетные системы "Хец-3" оснащены ракетами, способными перехватывать баллистические цели на высоте до 100 км. Комплекс был разработан для перехвата ракет меньшей и средней дальности (дальность полета от 400 до 5500 км). Комплекс способен обнаруживать цели на дальности до 900 км.

ARD пишет, что у Германии есть пробел именно в защите от поднимающихся за пределы атмосферы баллистических ракет.

Разработка "Хэц-3" велась в Израиле с участием американского авиастроительного концерна Boeing, поэтому Германии предстоит получить разрешение в США.

Эшелонированная система противоракетной обороны Израиля состоит, кроме "Стрелы-3", из комплексов "Железный купол", "Праща Давида" и "Стрела-2" ("Хец-2"). Первые способны перехватывать ракеты с дальностью полета до 70 км, вторые от 40 до 300 км, а комплексы "Стрела" – до 2000 км.

Читайте также: Резников объяснил, почему "Железный купол" не будет эффективным в Украине

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия Израиль пво хец-3 олаф шольц
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 