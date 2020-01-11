Германия хочет сохранить ядерную сделку с Ираном - Меркель

Ангела Меркель (фото - Bundesregierung/Kugler)

Германия намерена предпринять дипломатические усилия для сохранения иранской ядерной сделки. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Интерфакс.

"Мы едины во мнении, что необходимо делать все для того, чтобы сохранить СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий)", - сказала Меркель.

По ее словам, Германия убеждена в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием.

"Поэтому мы применим все дипломатические меры для того, чтобы сохранить эту договоренность, которая естественно несовершенна. Но мы хотим эту договоренность сохранить", - подчеркнула Меркель.