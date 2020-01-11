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Германия хочет сохранить ядерную сделку с Ираном - Меркель

Германия хочет сохранить ядерную сделку с Ираном - Меркель - Фото
Ангела Меркель (фото - Bundesregierung/Kugler)
11.01.2020, 20:07

Такое заявление канцлер ФРГ сделала после переговоров с Путиным

Германия намерена предпринять дипломатические усилия для сохранения иранской ядерной сделки. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Интерфакс.

"Мы едины во мнении, что необходимо делать все для того, чтобы сохранить СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий)", - сказала Меркель.

По ее словам, Германия убеждена в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием.

"Поэтому мы применим все дипломатические меры для того, чтобы сохранить эту договоренность, которая естественно несовершенна. Но мы хотим эту договоренность сохранить", - подчеркнула Меркель.

  • 5 января, после убийства американцами иранского генерала Кассема Сулеймани, Иран отказался от любых ограничений, установленных в ядерном соглашении 2015 года c шестью мировыми державами, однако заявил, что сделка не утратила силу.
  • Президент США Дональд Трамп призвал европейских партнеров выйти из соглашения с Ираном, как это сделали США.

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Ангела Меркель Иран владимир путин
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