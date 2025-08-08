Германия останавливает Израилю поставки оружия, которое может быть использовано в Газе

Фридрих Мерц (Фото: ЕРА)

Германия готовится приостановить в Израиль экспорт оружия, которое может быть использовано в секторе Газа. Об этом заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц в правительственном пресс-релизе.

"В сложившихся обстоятельствах правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет одобрять какой-либо экспорт военной техники, которая может быть использована в секторе Газа", – сказано в сообщении.

Однако это не приведет к полному эмбарго на поставки оружия и оставит открытой возможность продолжения экспорта систем, не связанных с кампанией в Газе, таких как противоракетная оборона или военно-морское оборудование.

Мерц отметил, что расширение операций Израиля в секторе Газа, которое одобрил кабинет министров страны 7 августа, "затрудняет" освобождение заложников, разоружение ХАМАС и другие заявленные цели. Также он раскритиковал гуманитарные последствия запланированного наступления.

"Израиль должен продолжать комплексное и устойчивое улучшение гуманитарной ситуации в секторе Газа. Кроме того, правительство Германии настоятельно призывает правительство Израиля воздержаться от дальнейших шагов по аннексии Западного берега", – сказано в заявлении.