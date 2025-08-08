Німеччина зупиняє Ізраїлю постачання зброї, яка може бути використана в Газі

Фрідріх Мерц (Фото: ЕРА)

Німеччина готується призупинити в Ізраїль експорт зброї, яка може бути використана в секторі Гази. Про це заявив німецький канцлер Фрідріх Мерц в урядовому пресрелізі.

"За обставин, що склалися, уряд Німеччини до подальшого повідомлення не схвалюватиме будь-якого експорту військової техніки, яку можна використати в секторі Гази", – йдеться в повідомленні.

Водночас це не призведе до повного ембарго на постачання зброї та залишить відкритою можливість продовження експорту систем, не пов'язаних із кампанією в Газі, таких як протиракетна оборона або військово-морське обладнання.

Мерц зазначив, що розширення операцій Ізраїлю в секторі Гази, яке схвалив кабінет міністрів країни 7 серпня, "ускладнює" звільнення заручників, роззброєння ХАМАС та інші заявлені цілі. Також він розкритикував гуманітарні наслідки запланованого наступу.

"Ізраїль повинен продовжувати комплексне і стійке поліпшення гуманітарної ситуації в секторі Гази. Крім того, уряд Німеччини настійно закликає уряд Ізраїлю утриматися від подальших кроків щодо анексії Західного берега", – йдеться в заяві.