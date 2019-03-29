Германия продлила эмбарго на поставку оружия Саудовской Аравии

Фото: depositphotos.com

Несмотря на критику со стороны Франции и Великобритания, Германия еще на шесть месяцев продлевает эмбарго на поставки вооружений Саудовской Аравии. Об этом в ночь на пятницу, 29 марта, заявил официальный представитель федерального правительства Штеффен Зайберт, сообщает Deutsche Welle.

"До 30 сентября Германия не будет поставлять оружие Саудовской Аравии, в том числе и по ранее одобренным контрактам, и не будет выдавать разрешение на поставки оружия в будущем", - отметил Зайберт.

Реклама

Издание уточняет, что решение о продлении эмбарго было принято на заседании Федерального совета безопасности Германии, которое не обошлось без разногласий.

Министр экономики Петер Альтмайер, учитывая интересы немецких фирм, вынужденных платить неустойки за невыполнение подписанных ранее и уже санкционированных правительством контрактов, выступает за отмену эмбарго.

"Военно-промышленный концерн Rheinmetall, участвующий в производстве танков Leopard, грозит немецкому правительству многомиллионным иском на возмещение ущерба, потому что не может отправить в Саудовскую Аравию 120 уже проданных королевству армейских грузовиков с прицепами", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Экспорт оружия из Германии сократился более чем на €1,5 млрд

Против эмбарго выступают Великобритания и Франция: мораторий Берлина распространяется не только на вооружения, произведенные в Германии, но и на любую боевую технику, в которой есть немецкие комплектующие детали.

"Например, истребители Eurofighter Typhoon совместного производства Великобритании, Франции и Германии. О приобретении 48 машин этого типа наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд еще год назад договорился с Лондоном, но из-за немецкого моратория до сих пор не получил и, соответственно, за них не расплатился", - говорится в сообщении.

Саудовская Аравия в 2018 году являлась вторым по значимости после Алжира импортером немецкого оружия: за девять месяцев 2018 года Берлин поставил Эр-Рияду вооружений на сумму 416,4 млн евро.

В октябре канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что страна приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

2 октября 2018 года Хашогги пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить свадебные документы, но так и не вышел из здания. Позднее появилась информация о том, что журналиста задушили, расчленили и, вероятно, растворили останки в кислоте. Принца Салмана считают ответственным за это убийство.