Гибель кинооператора. Полиция полагает, что на съемочной площадке есть еще боевые патроны

В полиции округа Санта-Фе американского штата Нью-Мексико подозревают, что на съемочной площадке фильма "Ржавчина", где актер Алек Болдуин случайно застрелил кинооператора Галину Хатчинс, могли быть и другие боевые патроны. Об этом сообщил шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса, передает CNN.

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"Мы подозреваем, что на съемочной площадке были и другие боевые патроны", – сказал шериф.

Мендоса отказался комментировать вопрос, как боеприпасы попали на съемочную площадку, поскольку расследование находится в активной фазе.

"Криминалистическая лаборатория проверит, являются ли они официально боевыми патронами или нет", – сказал Мендоса.

Шериф сказал, что власти проводят дальнейшее расследование, чтобы определить, как у членов съемочной группы оказалось оружие с боевым патроном.

"Есть люди, которые проверяли или держали в руках огнестрельное оружие, когда оно было заряжено, до того, как оно добралось до мистера Болдуина – мы проводим беседы. И есть некоторые дополнительные вопросы, которые нам нужно задать", – сказал он.

22 октября 2021-го американский актер Алек Болдуин на ранчо Бонанса-Крик на окраине Санта-Фе в штате Нью-Мексико случайно застрелил на съемочной площадке кинооператора Галину Хатчинс. Выстрел произведен из кольта времен эпохи покорения Дикого Запада. Профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе сообщил, что в оружии якобы был один боевой патрон, о чем не знал помощник режиссера Дэйв Холлс.

Болдуин сообщил, что речь идет о трагической случайности. Как пишут СМИ, актер "находится в глубоком шоке после инцидента".

В США основали мемориальную стипендию имени 42-летней погибшей Хатчинс. Она была гражданкой Украины.

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Наталия Медведева

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