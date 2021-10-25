Смерть на съемках. Алек Болдуин целился в камеру, когда выстрелил из револьвера: показания

Американский актер Алек Болдуин вытащил револьвер и направил его в камеру во время репетиции, когда огнестрельное оружие выстрелило в туловище оператору. Об этом говорится в аффидевите, письменных свидетельских показаниях о трагедии на съемочной площадке фильма "Ржавчина", пишет Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Местные власти заявили, что Болдуину передали револьвер и сказали, что он разряжен.

Раненый в плечо 48-летний режиссер Джоэл Соуз заявил, что Алек сидел на скамейке в "церкви", и он практиковал вытаскивание револьвера техникой cross draw. Режиссер рассказал, что смотрел (на Болдуина) из-за спины (Хатчинс), когда услышал звук, похожий на хлыст, а затем громкий хлопок, говорится в письменном показании.

Оператор получила ранение в туловище.

Читайте также: Убийство на съемочной площадке. Раненый режиссер прокомментировал трагедию

"Затем Джоэл смутно вспоминает, как (Хатчинс) пожаловалась на живот, схватилась за него и стала пятиться назад, ей помогли опуститься на землю", – добавлено в показаниях под присягой. Затем Хатчинс сказала, что не чувствует ног, сообщил властям оператор Рид Рассел, который стоял рядом с ней во время съемки.

Также, по показаниям, незадолго до происшествия несколько рабочих покинули площадку, якобы протестуя против условий работы. Серж Светной, главный электрик "Ржавчины", заявил, что держал Хатчинс на руках, пока она умирала, и считает причиной ее смерти "халатность и непрофессионализм".

Таблоид TMZ.com со ссылкой на неустановленные источники, связанные с производством фильма, сообщил, что переданный Болдуину револьвер ранее якобы использовался членами съемочной группы для стрельбы по мишеням настоящими пулями. Reuters не удалось подтвердить эти данные, а полиция Санта-Фе в воскресенье не ответила на запросы.

Читайте также: "Мое сердце разбито". Болдуин прокомментировал убийство оператора

По судебным документам, револьвер передал Болдуину помощник режиссера фильма Дэйв Холлс, имеющий более чем 20-летний опыт работы в этом бизнесе. Вчера он не ответил на запросы о комментариях. В расследовании шерифа также участвует главный оружейник фильма Ханна Гутьеррес-Рид. Связаться с ней для комментариев также не удалось.

По данным Los Angeles Times, около недели назад дублер Болдуина будто бы случайно произвел два выстрела из револьвера, после того как ему сказали, что он "холодный". Этот термин означает, что оружие не заряжено боеприпасами, в том числе холостыми.

Пока никто не обвинен в смертельном инциденте: офис шерифа продолжает расследование.

22 октября 2021-го американский актер Алек Болдуин на ранчо Бонанса-Крик на окраине Санта-Фе в штате Нью-Мексико случайно застрелил на съемочной площадке кинооператора Галину Хатчинс. Выстрел произведен из кольта времен эпохи покорения Дикого Запада. Профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе сообщил, что в оружии якобы был один боевой патрон, о чем не знал помощник режиссера Дэйв Холлс.

Болдуин сообщил, что речь идет о трагической случайности. Как пишут СМИ, актер "находится в глубоком шоке после инцидента".

В США основали мемориальную стипендию имени 42-летней погибшей Хатчинс. Она была гражданкой Украины.

Неписанные правила обращения с огнестрельным оружием говорят, что "его нужно считать заряженным, пока не убедился в обратном".

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.