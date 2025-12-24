Гибридные атаки в Балтийском море. The Economist рассказал, как НАТО противодействует России

С 2023 года было зафиксировано по меньшей мере 11 вероятных актов саботажа в отношении инфраструктуры Балтийского моря, пишет The Economist

Балтийское море (Иллюстративное фото: Dominik Kulaszewicz/EPA)

Государства НАТО усиливают присутствие в Балтийском море для защиты собственной инфраструктуры на фоне российской активности в регионе. Об этом говорится в материале The Economist.

"На бумаге присутствие НАТО в Балтийском море никогда не было таким сильным. Из девяти прибрежных стран Балтийского моря все, кроме России, входят в Альянс. Но хотя НАТО имеет явное преимущество в Балтийском море с точки зрения обычной военно-морской мощи, Россия имеет средства, чтобы сеять хаос", – отмечается в статье.

С 2023 года было зафиксировано по меньшей мере 11 вероятных актов саботажа в отношении инфраструктуры Балтийского моря, многие из которых связаны с российским "теневым флотом".

Российские спецслужбы могут использовать некоторые из этих кораблей для операций. В сентябре над аэропортами в Дании были замечены беспилотники, которые, вероятно, были запущены с кораблей, связанных с Россией. Аналогичные инциденты с тех пор произошли во Франции и Германии.

Гибридные атаки позволяют России отрицать свою причастность, проверять пункт НАТО о взаимной обороне и оценивать готовность каждого члена к конфронтации. Но режим российского диктатора Владимира Путина также начинает действовать открыто. В начале октября разведывательное управление Минобороны Дании сообщило, что российские военные корабли направили свое оружие на корабли ВМС Дании и вертолеты и двинулись в их направлении, имитируя столкновение.

Издание пишет, что государства Альянса имеют многочисленную инфраструктуру в Балтийском море. Многие из этих проектов были задуманы, когда угроза со стороны России казалась абстрактной.

Теперь правительства пытаются защитить инфраструктуру, что является сложной задачей. Радары и спутники могут контролировать небо и отслеживать корабли, даже когда они выключили свои транспондеры. Но отслеживать то, что происходит на морском дне, гораздо сложнее, что делает его идеальной местностью для гибридных атак.

Мелководье и захламленное дно создают акустический шум, морское движение маскирует подводную активность, а резкие изменения солености искажают звуковые волны. Новые решения позволят заполнить некоторые пробелы, включая гидроакустические датчики, подводные лодки, такие как шведские А26 и беспилотные подводные аппараты. Но разработка интегрированной системы наблюдения, основная задача НАТО для Балтийского моря, займет годы.

Издание пишет, что по сравнению с громоздкими российскими атомными подводными лодками, A26, длиной всего 66 метров, является компактной моделью. В ноябре Польша купила три таких судна, стоимость сделки составила $2,8 млрд. Однако Польше, чей флот имеет лишь одну неисправную подводную лодку советской эпохи, придется ждать до 2030-х годов.

Таким образом, даже с учетом новых технологий, улучшающих мониторинг, обнаружение и ремонт, НАТО необходимо приложить больше усилий, чтобы показать России, что ее гибридные атаки не останутся безнаказанными.

Ответные меры до сих пор носили в основном реактивный характер. В рамках операции НАТО "Балтийский страж", начатой в начале 2025 года, Альянс усилил патрулирование Балтийского моря. Но хотя корабли НАТО могут связываться с коммерческими судами, чтобы проверить наличие у них действующей регистрации, согласно международному праву их экипажам не разрешается подниматься на борт или проводить досмотр.

На фоне этого звучали призывы закрыть Балтийское море для танкеров "теневого флота". Однако такая блокада почти наверняка нарушит международное право. Конвенция ООН по морскому праву гарантирует судам, даже находящимся под санкциями, право проходить через международные проливы, если они не угрожают применением силы и не нарушают правила безопасности.

Россия, которая использует Балтийское море для 60% своего морского экспорта сырой нефти, вероятно, расценит закрытие проливов для танкеров теневого флота как акт войны.

Еще одним способом закрыть море является отказ в доступе судам, которые не соответствуют техническим стандартам. Этот подход набирает популярность.

6 декабря сообщалось, что шведский флот "почти каждую неделю" встречает российские подводные лодки в Балтийском море.

Позже Швеция подтвердила, что Россия начала обеспечивать военную защиту танкерам "теневого флота" – отдельные зоны Балтийского моря патрулируют военные корабли, а на борту судов с нефтью появилась вооруженная охрана.