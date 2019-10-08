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Глава Европарламента назвал две альтернативы сделке по Brexit

Глава Европарламента назвал две альтернативы сделке по Brexit - Фото
Давид-Мария Сассоли Фото: ЕPA
08.10.2019, 22:25

По словам Сассоли, на данном этапе есть две альтернативы имеющемуся соглашению: его продление или его отсутствие

Сегодня, 8 октября, глава Европейского парламента Давид Сассоли заявил после встречи с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, что в переговорах по Brexit не достигнуто никакого прогресса, и назвал две альтернативы развития событий. Об этом сообщает Reuters. 

Сассоли сказал, что Джонсон дал неопределенные ответы на вопросы о сохранении открытой границы между Ирландской Республикой и управляемой британцами Северной Ирландией после выхода Великобритании из Евросоюза.

По словам главы ЕП, на данном этапе есть две альтернативы имеющемуся соглашению: его продление или его отсутствие.

Сассоли сказал, что Джонсон еще раз подтвердил свою позицию в переговорах - он не будет просить ЕС продлить дату Brexit после 31 октября.

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Борис Джонсон brexit Давид Сассоли
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