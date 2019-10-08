Глава Европарламента назвал две альтернативы сделке по Brexit

Давид-Мария Сассоли Фото: ЕPA

Сегодня, 8 октября, глава Европейского парламента Давид Сассоли заявил после встречи с британским премьер-министром Борисом Джонсоном, что в переговорах по Brexit не достигнуто никакого прогресса, и назвал две альтернативы развития событий. Об этом сообщает Reuters.

Сассоли сказал, что Джонсон дал неопределенные ответы на вопросы о сохранении открытой границы между Ирландской Республикой и управляемой британцами Северной Ирландией после выхода Великобритании из Евросоюза.

По словам главы ЕП, на данном этапе есть две альтернативы имеющемуся соглашению: его продление или его отсутствие.

Сассоли сказал, что Джонсон еще раз подтвердил свою позицию в переговорах - он не будет просить ЕС продлить дату Brexit после 31 октября.

Читайте также: В Британии диагностирован первый случай психоза из-за Brexit