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Глава МИД Латвии о взрывах в Чехии: Если не будет реакции ЕС, Россия будет продолжать

11.05.2021, 10:57
Глава МИД Латвии о взрывах в Чехии: Если не будет реакции ЕС, Россия будет продолжать - Фото
Габриэлюс Ландсбергис (фото — ЕРА)

Евросоюзу следовало бы более решительно реагировать на действия России – в частности, когда речь идет о нарушении прав человека или действиях РФ на территории других стран. Поскольку если реакции не последует, то это все будет продолжаться. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, пишет местное издание Delfi.

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По словам главы литовского МИД, Россия лишила лидера оппозиции Алексея Навального возможности участвовать в политической жизни страны, объявив его организацию экстремистской и "парализовав единственное движение, которое может оппонировать режиму".

"Видя нарушения прав человека, ЕС следовало бы реагировать решительнее", – заявил Ландсбергис.

Он отметил, что странам-участницам ЕС необходимо сокращать "число представителей военной разведки РФ" и больше поддерживать "гражданское общество" внутри страны.

Если не будет "принципиальной реакции со стороны ЕС в связи с террористическим выпадом в Чехии, Россия станет трактовать это как открытое приглашение к продолжению таких действий", – подчеркнул министр, напомнив, что Чехия обвинила российскую военную разведку в организации взрывов на оружейных складах в 2014 году.

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Дарья Мостовая
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Россия ЕС чехия литва алексей навальный Габриэлюс Ландсбергис
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