Глава МИД Польши ответил Лукашенко на заявление об "управляемых овцах"

Министр иностранных дел заявил, что протесты в Беларуси - результат недовольства народа и Польша не имеет к ним отношения

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович прокомментировал заявление президента РБ Александра Лукашенко об управлении протестами в Беларуси из Польши, Великобритании и Чехии. Чиновник назвал это заявление неоднозначным и сказал, что протесты - результат недовольства, а не постороннего влияния, передает польский новостной канал TVN24.

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Министр подчеркнул, что в Беларуси должны понимать, что происходящие протесты являются не результатом влияния зарубежных стран, "особенно Польши, которая желает белорусскому обществу всего наилучшего", а проявлением недовольства в обществе.

Также Чапутович напомнил, что в заявлении президента Беларуси шла речь о телефонных звонках из-за границы, в том числе из Польши, которые управляли оппонентами Лукашенко "как овцами".

Эти телефонные звонки могли касаться общественных организаций, которые имеют полное право "поддерживать контакты с представителями белорусского гражданского общества", - объяснил министр, отметив необоснованность заявлений властей Беларуси.

Вечером 9 августа в Беларуси начались протесты против действующей власти - люди заблокировали дороги, а силовики открыли по ним стрельбу.

Сегодня Лукашенко заявил, что его политическими оппонентами "как овцами" управляли Польша, Чехия и Великобритания.

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Дарья Мостовая

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