Глава ВОЗ: Коронавирус можно сдержать, эпидемию гриппа - нет

Распространение коронавируса COVID-19 возможно сдержать, в отличие от эпидемии гриппа. Об этом, комментируя появление новых очагов вспышки, сказал директор Всемирной организации здравоохранения Теодор Гебрейесус, передает Reuters.
"Мы находимся на неизведанной территории - мы никогда раньше не видели респираторный патоген, который может передаваться в обществе, но в то же время может быть сдержан правильными мерами. Если бы это была эпидемия гриппа, мы бы уже увидели широкомасштабное распространение по всему миру. И усилия по замедлению или сдерживанию не были бы осуществимы", - рассказал он.
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Гебрейесус добавил, что сдерживание COVID-19 возможно - и оно должно оставаться главным приоритетом для всех стран.
Доктор Майк Райан, глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, уточнил, что в других местах, вероятно, не нужны столь радикальные меры как в Ухане. В качестве примера он привел Сингапур и Гонконг. Власти не закрывали города на карантин и не прекращали сообщение с миром, но все равно не допустили широкомасштабное распространение вируса.
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