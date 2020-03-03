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Глава ВОЗ: Коронавирус можно сдержать, эпидемию гриппа - нет

Глава ВОЗ: Коронавирус можно сдержать, эпидемию гриппа - нет - Фото
Тедрос Адханом Гебрейесус (Фото: Salvatore Di Nolfi/ЕРА)
03.03.2020, 06:40

Глава ВОЗ Гебрейесус отреагировал на появление новых очагов коронавируса, сказав, что COVID-19 можно сдержать с помощью специальных мер

Распространение коронавируса COVID-19 возможно сдержать, в отличие от эпидемии гриппа. Об этом, комментируя появление новых очагов вспышки, сказал директор Всемирной организации здравоохранения Теодор Гебрейесус, передает Reuters.

"Мы находимся на неизведанной территории - мы никогда раньше не видели респираторный патоген, который может передаваться в обществе, но в то же время может быть сдержан правильными мерами. Если бы это была эпидемия гриппа, мы бы уже увидели широкомасштабное распространение по всему миру. И усилия по замедлению или сдерживанию не были бы осуществимы", - рассказал он.

СПРАВКА. С начала вспышки коронавируса во всем мире зафиксировано 90 936 случаев инфицирования COVID-19 и 3117 смертей. В Украине за одну неделю в феврале ОРВИ заразились более 217 000 человек, а 10 пациентов погибли от гриппа.

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Гебрейесус добавил, что сдерживание COVID-19 возможно - и оно должно оставаться главным приоритетом для всех стран.

Доктор Майк Райан, глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, уточнил, что в других местах, вероятно, не нужны столь радикальные меры как в Ухане. В качестве примера он привел Сингапур и Гонконг. Власти не закрывали города на карантин и не прекращали сообщение с миром, но все равно не допустили широкомасштабное распространение вируса.

  • В конце декабря 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка коронавируса COVID-19 (ранее 2019-nCoV), который вызывает пневмонию нового типа.
  • 26 февраля впервые за пределами Китая было зарегистрировано больше новых случаев заражения, чем внутри страны. Новыми очагами стали Италия, Иран, Южная Корея и Япония.

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Марк Сировой
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ВОЗ грипп эпидемия коронавирус Теодор Гебрейесус COVID-19
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