Глава ВОЗ о сдерживании коронавируса: Это не тренировка, пора принимать все меры

Тедрос Аданом Гебреисус (фото - ЕРА)

Потребуются значительные усилия мировых правительств, чтобы сдержать глобальную вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, так как нынешняя ситуация - "это не тренировка", а реалии. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус, передает CNN.

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Глава ВОЗ сказал, что хотя органы здравоохранения по всему миру имеют возможность успешно бороться с распространением вируса, организацию беспокоит, что в некоторых странах уровень политической приверженности этой борьбе не соответствует уровню угрозы.

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"Сейчас не время пускать все на самотек и не время для оправданий. Пора убирать все преграды и предпринимать все меры. Страны отрабатывали такие сценарии десятилетиями. Сейчас самое время действовать в соответствии с этими планами", - сказал гендиректор ВОЗ.

По его словам, вспышку можно одолеть "только с помощью коллективного, скоординированного и комплексного подхода, который задействует все правительственные механизмы".

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