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Головной мозг нагревается сильнее, чем считалось ранее. У женщин он более горячий: видео

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 16:46
Головной мозг нагревается сильнее, чем считалось ранее. У женщин он более горячий: видео - Фото
Иллюстративная картинка: рixabay.com

Ученые обнаружили, что головной мозг человека разогрет на 1-3 градуса больше, чем остальное тело. У женщин более "горячий" мозг, чем у мужчин, говорится в исследовании биологов Кембриджского университета в журнале Brain.

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Показатели температуры различались у мужчин и женщин, в разное время суток, а также у разного возраста и в разных участках мозга. Его температура у женщин зависела еще и от фазы менструального цикла.

В глубине мозг разогрет выше "нормальных" 36,5-37°С – в среднем его температура составляет 38,5°C, а порой доходит и до 40°C, как правило днем.

Исследователи отметили, что ранее такие температуры регистрировали у людей с травмами мозга и считали это патологией.

Авторы использовали магнитную резонансную спектроскопию при исследовании процессов у 40 добровольцев обоих полов от 20 до 40 лет.

Выяснилось, что у женщин мозг разогрет на ~0,4°С сильнее, чем у мужчин, и "здоровая" температура доходила до 40,9°С.

Отмечено также, что с возрастом температура нарастала.

В другой ветке исследования проверены показатели 114 пациентов после травм мозга: температура в этой когорте варьировалась еще больше: от 32,6 до 42,3°С.

Авторы отметили, что недостаток их исследования – это малые выборки, потому делать какие-либо серьезные выводы преждевременно.

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Евгений Пилипенко
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наука исследование мозг биология температура физиология
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