В частной лаборатории Cortical Labs в Австралии создали в модернизированной чашке Петри мини-мозг из слоя нейронов, который за 10-15 сессий стимуляции научился играть в Pong. Как пишет New Scientist, для освоения игры нынешнему "искусственному интеллекту" нужно примерно в 500 раз больше попыток: около 1,5 ч против пяти минут у слоя клеток.

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Создатели системы Dishbrain расположили около 1 млн живых клеток человеческого мозга на массив микроэлектродов для их стимуляции и снятия показателей клеточной активности. Как объяснили исследователи, они встроили нейроны в смоделированный игровой мир аркадной теннисной видеоигры для одного пользователя.

Чтобы научить мини-мозг игре, то в одну, то в другую часть сенсория посылали разряды – "указывали" нейронам, где мяч. Спустя определенное количество попыток нейроны в системе якобы "поняли" и начали передвигать отбойник-ракетку. В комментарии изданию главный научный сотрудник Cortical Labs Бретт Каган сказал, что их систему можно назвать "мозгом киборга", который "живет в мире Матрицы". В игре нейроны "считают себя" ракеткой.

Австралийцы пишут, что обучение "было очевидным в течение пяти минут процесса в реальном времени и имело статистически устойчивые различия с контролем". Якобы нейроны даже без значительной фильтрации клеточной активности показали способность к самоорганизации в ответ на минимальные сенсорные данные о последствиях их действий.

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Авторы указывают, что хотя для DishBrain нужно оборудование и софт, они продемонстрировали вычислительную мощность нейронов для адаптивного обучения при активном обмене с сенсорием.

"Слой нейронов in vitro может самоорганизовываться и демонстрировать разумное поведение на примере воспроизводимого игрового мира. Это крупнейший на сегодня шаг к достижению синтетического разума, способного к истинному обобщенному интеллекту", – делают они громкий вывод.

Между тем, при организации состязания в видеоиграх органоиды пока проиграют искусственному интеллекту вроде DeepMind, сказал Каган. Препринт их исследования доступен на bioRxiv.

Евгений Пилипенко

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