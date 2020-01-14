Госдеп не знал о возможных атаках Сулеймани на посольства - CNN

Касем Сулеймани (Фото: ЕРА)

Чиновники Госдепартамента США, занимающиеся вопросами безопасности посольств, не были осведомлены об планируемых атаках генерала Касема Сулеймани на четыре конкретных посольствам США. Об этом пишет CNN.

Так как никаких сведений о предполагаемых угрозах не было, Госдеп не выпускал предупреждений о конкретных опасностях для какого-либо посольства США. Госдеп направил глобальное предупреждение всем посольствам США до начала удара по Сулеймани, но оно не было адресовано конкретным посольствам и не говорило именно об атаке.

Эти данные еще больше подрывают авторитет заявлений президента Дональда Трампа о том, что иранский генерал представлял неминуемую угрозу дипломатическим учреждениям.

3 января 2020-го США нанесли авиаудар В ночь с 7 на 8 января армия Ирана ответила многочисленными ракетными ударами по объектам США и международной коалиции в Ираке. в Багдаде, убив командующего силами спецназа КСИР Касема Сулеймани.

Трамп объяснил убийство генерала тем, что он якобы готовил атаки на четыре американских посольства.

13 января глава Пентагона Марк Эспер заявил, что не видел разведданных, что убитый Сулеймани готовил атаки на четыре американских посольства.

Читайте также: NYT: Трамп приказал уничтожить Сулеймани вопреки данным разведки