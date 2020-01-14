Госдеп не знал о возможных атаках Сулеймани на посольства - CNN

Чиновники Госдепартамента США, занимающиеся вопросами безопасности посольств, не были осведомлены об планируемых атаках генерала Касема Сулеймани на четыре конкретных посольствам США. Об этом пишет CNN.
Так как никаких сведений о предполагаемых угрозах не было, Госдеп не выпускал предупреждений о конкретных опасностях для какого-либо посольства США. Госдеп направил глобальное предупреждение всем посольствам США до начала удара по Сулеймани, но оно не было адресовано конкретным посольствам и не говорило именно об атаке.
Эти данные еще больше подрывают авторитет заявлений президента Дональда Трампа о том, что иранский генерал представлял неминуемую угрозу дипломатическим учреждениям.
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