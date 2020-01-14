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Госдеп не знал о возможных атаках Сулеймани на посольства - CNN

Госдеп не знал о возможных атаках Сулеймани на посольства - CNN - Фото
Касем Сулеймани (Фото: ЕРА)
14.01.2020, 11:47

Госдеп не направлял предупреждения об опасности конкретным посольствам

Чиновники Госдепартамента США, занимающиеся вопросами безопасности посольств, не были осведомлены об планируемых атаках генерала Касема Сулеймани на четыре конкретных посольствам США. Об этом пишет CNN.

Так как никаких сведений о предполагаемых угрозах не было, Госдеп не выпускал предупреждений о конкретных опасностях для какого-либо посольства США. Госдеп направил глобальное предупреждение всем посольствам США до начала удара по Сулеймани, но оно не было адресовано конкретным посольствам и не говорило именно об атаке.

Эти данные еще больше подрывают авторитет заявлений президента Дональда Трампа о том, что иранский генерал представлял неминуемую угрозу дипломатическим учреждениям.

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