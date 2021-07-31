Хакеры из России в прошлом году атаковали Федеральную прокуратуру США

В прошлом году российские хакеры, которые стоят за масштабной кампанией взлома SolarWinds, атаковали электронную почту некоторых офисов Федеральной прокуратуры США. Об этом сообщает AP со ссылкой на американское Министерство юстиции.

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Взлом произошел с 7 мая по 27 декабря 2020 года. Всего под атаку попали 80% учетных записей почты Microsoft, использующихся сотрудниками четырех прокурорских офисов в Нью-Йорке. В целом в 27 прокурорских офисах США была взломана учетная запись электронной почты по крайней мере одного сотрудника во время этой хакерской кампании.

В Минюсте заявили, что все жертвы были уведомлены, и они работают над уменьшением "операционных рисков, рисков безопасности и конфиденциальности", вызванных взломом. Министерство юстиции не предоставило дополнительных подробностей о том, какая информация была взята и какое влияние такой взлом может оказать на текущие дела.

Срок атак на прокуратуру совпадает с кампанией SolarWinds, о которой впервые сообщили в середине декабря.

О взломе систем Минфина и Министерства торговли США стало известно 14 декабря: хакеры проникли в систему ведомств, спрятав вредоносный код в обновления, выпущенные SolarWinds, которая обслуживает госорганы. SolarWinds "обеспечила хакерам идеальный механизм доставки вредоносного ПО". По всей видимости, хакеры добавили код в программу SolarWinds Orion. Вредоносный код могли получить до 18 000 клиентов.

28 июля 2021 года Байден сказал, что если США придут к настоящей войне с крупной державой, то это случится из-за кибератак.

Владислав Сердюк

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