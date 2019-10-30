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Hubble зафиксировал "лицо робота из Звездных войн": видео

Hubble зафиксировал "лицо робота из Звездных войн": видео - Фото
Arp-Madore похожа на лицо робота из Звездных войн (Фото: NASA, ESA, J. Dalcanton, B.F. Williams, M. Durbin)
30.10.2019, 12:29

Систему из двух сталкивающихся галактик Arp-Madore находится в 704 млн световых лет от Земли

Телескоп Hubble обнаружил две сталкивающиеся между собой галактики, образующие фигуру, напоминающую лицо робота C3PO из фильма Звездные войны. Об этом сообщает портал Naked Science.

В материале отмечается, что столкновения галактик - нередкое явление в далеком космосе, однако они, если можно так выразиться, нелобовые, в отличие от данной системы Arp-Madore, находящейся в 704 млн световых лет от Земли.

Эта система записана в каталоге небесных тел как AM 2026-424. Она была обнаружена еще в 1966 году, но со временем расположение ее составляющих изменилось. Hubble наблюдал ее в рамках программы Snapshot. Астрономы используют эту инновационную программу, чтобы внимательно изучить другие нестандартно взаимодействующие галактики.

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