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Информатор о беседе Трампа письменно ответит на вопросы

Информатор о беседе Трампа письменно ответит на вопросы - Фото
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)
04.11.2019, 11:05

Республиканцы напрямую смогут задавать вопросы осведомителю о беседе Трампа и Зеленского

Осведомитель, обнародовавший информацию о телефонном разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского соответственно, готов ответить письменно на вопросы республиканцев из Палаты представителей, заявил его адвокат Марк Заид. Об этом сообщает Associated Press.

Данное предложение поступило в выходные главе комитета по разведке, республиканцу Девину Нуньесу, и оно позволит республиканцам напрямую задавать вопросы информатору в письменной форме, под присягой и угрозой наказания за лжесвидетельство, без необходимости согласования с председателя комитета, членом Палаты представителей Адама Шиффа.

AP не раскрывает личность осведомителя.

Ранее Трамп заявил, что лично зачитает скандальную стенограмму телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трамп дал понять, что не будет помогать Демократической партии реализовать импичмент и настаивает, что в разговоре с Зеленским не было ничего предосудительного. Он называет разговор "просто хорошим звонком". 

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