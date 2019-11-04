Информатор о беседе Трампа письменно ответит на вопросы

Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)

Осведомитель, обнародовавший информацию о телефонном разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского соответственно, готов ответить письменно на вопросы республиканцев из Палаты представителей, заявил его адвокат Марк Заид. Об этом сообщает Associated Press.

Данное предложение поступило в выходные главе комитета по разведке, республиканцу Девину Нуньесу, и оно позволит республиканцам напрямую задавать вопросы информатору в письменной форме, под присягой и угрозой наказания за лжесвидетельство, без необходимости согласования с председателя комитета, членом Палаты представителей Адама Шиффа.

AP не раскрывает личность осведомителя.

Ранее Трамп заявил, что лично зачитает скандальную стенограмму телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Трамп дал понять, что не будет помогать Демократической партии реализовать импичмент и настаивает, что в разговоре с Зеленским не было ничего предосудительного. Он называет разговор "просто хорошим звонком".

активно отстаивал идею украинского, а не российского, вмешательства в выборы США. Руководитель предвыборного штаба Трампа на президентских выборах 2016 года Пол Манафорт Манафорт заявлял, что Украина, а не Россия, стояла за взломом серверов Демократической партии США. Как следует из документов, опубликованных 2 ноября Министерством юстиции США, об этом заявил во время допросов экс-заместитель Манафорта в штабе Трампа и его бывший деловой партнер Рик Гейтс.

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