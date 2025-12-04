Институт мира США переименован в честь "самого выдающегося заключателя сделок" Трампа

До этого администрация Трампа фактически закрыла Институт, уволив много членов совета и исключив финансирование из проекта бюджета на следующий год

Переименованный Институт мира (Фото: Госдеп / Х)

Институт мира в США переименован в честь президента Дональда Трампа. Об этом сообщил Государственный департамент.

"Государственный департамент переименовал бывший Институт мира, чтобы отразить самого выдающегося составителя соглашений в истории нашей страны. Добро пожаловать в Институт мира Дональда Дж. Трампа. Лучшее еще впереди", – говорится в сообщении.

Фамилия президента появилась на штаб-квартире в Вашингтоне накануне мирного соглашения между Руандой и Демократической Республикой Конго, говорится в материале CNN.

Администрация Трампа "фактически закрыла институт", который занимается разрешением конфликтов и был создан Конгрессом в 1984 году. В проекте бюджета администрации на следующий финансовый год было предусмотрено прекращение федерального финансирования института.

В марте представители Департамента эффективности правительства пытались силой получить доступ в здание, а через несколько дней вернулись уже в сопровождении полиции. В том же месяце администрация уволила большинство членов совета Института мира.

Из-за захвата здания институт подавал на правительство в суд. Решением суда захват здания признан незаконным.