Институт мира США переименован в честь "самого выдающегося заключателя сделок" Трампа
Институт мира в США переименован в честь президента Дональда Трампа. Об этом сообщил Государственный департамент.
"Государственный департамент переименовал бывший Институт мира, чтобы отразить самого выдающегося составителя соглашений в истории нашей страны. Добро пожаловать в Институт мира Дональда Дж. Трампа. Лучшее еще впереди", – говорится в сообщении.
Фамилия президента появилась на штаб-квартире в Вашингтоне накануне мирного соглашения между Руандой и Демократической Республикой Конго, говорится в материале CNN.
Администрация Трампа "фактически закрыла институт", который занимается разрешением конфликтов и был создан Конгрессом в 1984 году. В проекте бюджета администрации на следующий финансовый год было предусмотрено прекращение федерального финансирования института.
В марте представители Департамента эффективности правительства пытались силой получить доступ в здание, а через несколько дней вернулись уже в сопровождении полиции. В том же месяце администрация уволила большинство членов совета Института мира.
Из-за захвата здания институт подавал на правительство в суд. Решением суда захват здания признан незаконным.
- Ранее Трамп неоднократно заявлял о желании получить Нобелевскую премию мира, поскольку его администрация завершила восемь войн. Однако следует отметить, что из них, например, армяно-азербайджанский конфликт не был в горячей фазе, а в противостоянии Индии и Пакистана при посредничестве руководителя Штатов удалось лишь достичь прекращения огня, а не окончательного мирного соглашения.
